Lloguers: regulació o mercat lliure?

Una persona mirant anuncis de pisos de lloguer. / VICTOR ECHAVE

Des del dissabte passat, Figueres és un dels 140 municipis de Catalunya on s’aplica el nou sistema d’índexs que limita el preu del lloguer. Una mesura que neix amb un bon i necessari propòsit – afavorir l’accés a l’habitatge –, però que arriba amb molts dubtes sobre si serà efectiu, sobre si serà suficient o, directament, sobre si acabarà provocant l’efecte contrari pel qual ha estat pensat. És a dir, si en lloc de fer abaixar els lloguers farà que encara sigui més difícil trobar pis per la disminució de l’oferta. Només el temps permetrà veure els resultats de la nova llei. Si guanya «la força de la regulació» i es posa fre a l’escalada de preus dels lloguers dels últims anys. O, per contra, s’imposa «la lògica del mercat» i el traspàs d’habitatges del mercat lloguer cap al de venda o, pitjor, cap al de lloguer turístic o de temporada, fan que encara sigui més complicat poder accedir a un pis a o a una casa per viure tot l’any.

A la Figueres dels gairebé 50.000 veïns «empadronats», la tensió del mercat de lloguer és evident. Es pot comprovar amb una simple recerca en una de les pàgines web més conegudes del sector. Escrivint «Figueres» en el cercador d’habitatges de lloguer només apareixen sis habitatges disponibles. El més barat, un pis al carrer Col·legi per 750 euros al mes. La resta són de 850 (2), 950, 1.110 i 2.200 euros. En una altra pàgina web, aquesta d’una immobiliària local, només hi apareix un sol pis: per 790 euros al mes. L’oferta és molt baixa. I, segons explica en una entrevista a Empordà, el figuerenc Joan Company, president del col·legi d’APIs de Girona, ell creu que amb la nova llei l’oferta encara serà més escassa. «Aquesta mena de mesures desincentiven l’oferta de lloguer i hi haurà propietaris que optaran per posar el pis a la venda o per destinar-lo a lloguer de temporada, estudiants...», assegura Company. Si té raó, el problema serà ben gros.