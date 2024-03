«El topall al preu del lloguer és una mesura purament electoralista»

El nou sistema d’índexs que limita el preu del lloguer ja està en funcionament. Veurem a partir d’ara com els preus baixen?

Nosaltres no valorem massa positivament aquesta mesura. Sí que és cert que segurament per determinades zones i contractes el preu anirà una miqueta a la baixa, però hi ha una problemàtica important de manca de pisos de lloguer i això no ho resoldrà, més aviat anirem en sentit contrari.

Per què pensa que aconseguirà el contrari del que busca?

Aquest tipus de mesures desincentiven l’oferta de lloguer i hi haurà propietaris que optaran per posar el pis a la venda o per destinar-lo a lloguer de temporada, estudiants... Cada vegada estem veient que s’estan signant menys contractes de lloguer, hi ha menys oferta. A més, en algunes zones hem vist que com que fa mesos que s’està parlant d’aquest índex el preu dels últims contractes s’han incrementat bastant més del que tocaria per tenir un preu de sortida per futurs contractes i futures referències més alt. Com que l’índex s’aplica només als nous contractes de lloguer a aquests 140 municipis és important el preu de l’últim contracte, perquè aquell que no sigui un gran tenidor la referència no és l’índex, la referència és el preu de l’últim contracte.

Tot i aquest increment i amb l’índex a l’horitzó es continuaven llogant aquests pisos?

No se sabia exactament i qui necessita un pis el necessita, no pots esperar. Sí que aquestes setmanes hi ha hagut llogaters que ens han dit d’esperar, però això ha sigut ara quan s’ha publicat l’índex.

Ha deixat clar que creu que aquest topall al lloguer no funcionarà, però quines mesures calen contra l’escalada de preus?

Nosaltres pensem que anirà en sentit contrari perquè hi haurà menys oferta i, per tant, també menys rotació. La gent no es mourà del pis on està per les dificultats per trobar-ne un altre. El que reclamem fa temps és que s’hauria de treballar en un pacte nacional de l’habitatge per tot Catalunya. Totes les parts implicades ens hauríem d’intentar posar d’acord per treballar mesures estructurals. Aquesta llei que limita els preus del lloguer són mesures electoralistes, mesures purament polítiques. Això està molt bé, però no estem solucionant el problema. El problema de l’habitatge no és un problema que se solucioni a curt termini, cal una mirada més a mitjà i llarg termini amb mesures estructurals.

El problema de l’habitatge no és un problema que se solucioni a curt termini, cal una mirada més a mitjà i llarg termini amb mesures estructurals.

Què vol dir amb mesures estructurals?

Vol dir que mentre no aconseguim un parc d’habitatge social com hauria d’haver-hi, que això òbviament no s’aconsegueix a mitjà termini, perquè estem mol endarrerits, qui hauria de proporcionar aquest habitatge assequible és el sector privat. L’administració hauria de facilitar que el sector privat amb mesures compensatòries faciliti pisos de lloguer a preus assequibles. Compensacions de tot tipus, poden ser fiscals, poden ser subvencions per fer millores...

Aquesta mesura no pot provocar també que la demanda es desplaci a les poblacions properes d’aquests municipis tensionats i, per tant, això també sigui el peix que es mossega la cua?

Si cada vegada es va desplaçant la demanda a poblacions del costat provocarà un efecte bombolla en les poblacions del costat i en algun moment passaran a ser zones tensionades. Per això ens queixem que no estem afrontant el problema de fons, són pedaços i mesures més electoralistes que no que afrontin el problema d’arrel. L’administració ni ens escolta ni ens té en compte al moment de legislar i adoptar mesures

Creu, però, que amb la situació que viu el mercat immobiliari les administracions han d’intervenir?

Jo crec que sí. L’habitatge és una primera necessitat i tothom ha de tenir dret a un habitatge, per tant, s’ha d’intervenir en el mercat, però amb mesures estructurals, que et solucionin el problema a curt, mitjà i llarg termini.

Tot i la caiguda de les operacions de compravenda en l’últim any la situació és millor que la del mercat del lloguer?

És cert que durant aquest 2023 comparat amb el 22 hi ha hagut menys compravendes, motivat principalment per l’increment dels tipus d’interès. El 2022 va ser un any molt bo, i per tant si ho comparem amb el 2019 som allà mateix. El mercat de la compravenda està en un moment com ens agradaria que estigués normalment, amb una certa estabilitat.

Una altra mesura que algunes veus han catalogat com a electoralista són els avals ICO perquè els joves es comprin un primer habitatge. Vostè que en pensa?

Això és una mesura positiva. Ho haurem de veure, però d’entrada mesures d’aquest tipus que facilitin que els joves puguin afrontar la compra d’un pis les valorem positivament. Hi ha joves que tenen condicions laborals que els hi permet poder pagar una quota d’hipoteca, el problema sempre està en l’entrada.

I la regulació dels pisos turístics com afectarà al mercat?

La convocatòria d’eleccions ens ho ha xafat tot. Hi ha el decret que tenia una afectació brutal, i està vigent, però simultàniament s’estava tramitant un projecte de llei que havia de substituir aquest decret. A partir de la convocatòria d’eleccions el projecte de llei desapareix i continuarà vigent el decret que té uns efectes brutals. Ja no es poden demanar a tot els municipis que hi ha una oferta important de lloguer turístic.

Això pot destensar el mercat?

Crec que no, penso que aquí des de l’administració s’equivoquen una vegada més, perquè l’argument de què limitant el lloguer turístic facilitarà que hi hagi més pisos de lloguer de tot l’any és una greu equivocació. Jo no dic que a ciutats com Barcelona o inclús Girona capital potser sí, però a totes les poblacions de la costa el perfil del propietari que posa un pis de lloguer d’estiu no és per llogar-lo tot l’any. Aquest propietari el lloga uns mesos d’estiu, habitualment també l’utilitza determinades temporades, el lloguer serveix per pagar la inversió de tenir una segona residència... Per tant, no s’incrementarà en absolut els pisos de tot l’any, en canvi, comportarà uns perjudicis econòmics per les poblacions de la costa molt importants.