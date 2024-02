Al món, per cada adult que consuma un suïcidi, 20 més ho estan intentant. És una de les causes de defunció més importants a totes les edats a escala mundial. Una realitat a les societats d’arreu de les quals no n’està exempta la de l’Alt Empordà. L’EMPORDÀ ha publicat recentment un reportatge sobre la tendència a l’alçada de les temptatives de suïcidi a la comarca on, al llarg del 2023, fins a 42 persones van intentar llevar-se la vida. La salut mental s’hauria de convertir en una de les grans prioritats dels diferents governs després que, en part gràcies als devastadors efectes de la pandèmia en aquest camp, s’ha aconseguit deixar enrere l’estigma i el silenci que envoltava aquest camp de la medicina. «No el deixis caure en el pou del suïcidi». Amb aquest nom, la Generalitat acaba de posar en marxa un programa per combatre l’augment de casos de temptatives de suïcidi. «Si podem detectar la ideació, podem intervenir. Hem de fer tot el possible perquè puguem detectar precoçment», va explicar el conseller de Salut en el moment de la presentació de la campanya. La idea és aquesta. Detectar i no deixar sol a qui, per la circumstància que sigui, li passa pel cap la idea de llevar-se la vida.