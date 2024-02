Un cartell imponent i simpàtic amb el retrat de l’enyorada Siseta ha encapçalat la nova edició del carnaval de Roses. Els experts en comunicació i màrqueting sempre expliquen que la força d’un disseny, més enllà de ser més o menys maco –això és subjectiu–, rau en la capacitat que té per generar narrativa i relat compartit. I en aquest cas ho fa sens dubte. Enguany s’ha encertat donant protagonisme a una figura insígnia del carnaval com va ser la Narcisa Cusí, qui va dignificar una de les festes més identitàries i emocionals de Roses amb passió per les coses ben fetes i una capacitat per sorprendre amb les seves espectaculars disfresses que la feien única. En el cartell a càrrec del seu net, Abdón Jordà, la Siseta apareix en primer pla tot observant amb el seu afable somriure i engalanada de festa i ens recorda com n’és important per a un poble la seva memòria històrica i la de totes aquelles persones que han contribuït amb la seva aportació a fer-nos millors tot defensant l’alegria. Per a un poble com Roses, que viu sempre en una crisi identitària permanent i que ha vist com el pas del temps ha posat a prova la capacitat de fer comunitat, el seu exemple és imprescindible.

Em venen al cap moltes persones que malauradament ens han deixat i avui el seu record són un far, com, per exemple, Maria Foraster, que va ser presidenta de l’Associació Rosinca de Festes (AROFES), incansable lluitadora per mantenir les tradicions, o la Cristina Barceló, de l’Associació Balldemar, que va promoure la nostra cultura popular entre petits i grans. Les noves generacions ja comencen a assumir el relleu i la festa segueix amb bona salut tot i l’encariment dels preus que fa aplegar-se en grans colles per repartir costos i fugir dels petits grups. Ara cal buscar una nau on tornar a reunir totes les carrosses després del malaurat incendi a l’anterior nau i que va fer aflorar la solidaritat de les entitats. Però el que és clar és que tot i les dificultats es preveu que serà un gran carnaval amb carrosses i disfresses sorprenents. Visca el Carnaval de Roses!