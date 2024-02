El dia mundial del càncer va néixer el 4 de febrer de l’any 2000, en el si de la cimera mundial contra el càncer en el nou mil·lenni. Avalada pel president de la república francesa d’aquells moments, es va signar la carta de París contra el càncer. La unió internacional contra el càncer (UICC) va prendre la iniciativa d’una lluita activa contra aquesta malaltia. L’entitat compta amb el suport de l’Organització Mundial de la Salut (OMS) i és la més gran i antiga. I planteja iniciatives, promou el desenvolupament i la promoció de capacitats per a disminuir el pes del càncer a escala mundial, procurant una equitat més gran per a tothom i està integrat en l’agenda mundial de la salut i el desenvolupament. L’objectiu d’aquesta diada és la de sensibilitzar la població mundial sobre el càncer.

Tractarem ara sobre com apareix un càncer, que ho fa quan hi ha una alteració del cicle vital cel·lular en el nostre cos. En condicions normals, les cèl·lules creixen i es divideixen, formant-ne de noves, que són necessàries per a l’organisme. Com a éssers vius que són, envelleixen i moren, sent reemplaçades per unes de noves. Però si no moren quan ho han de fer, i se’n creen de noves, n’hi ha un excés, és a dir, el cos en té més de les que necessita. És llavors quan poden formar com una mena de manyoc anòmal cel·lular que és el càncer. Aquest, de vegades, es pot escampar als teixits propers o fer-ho a distància, a altres llocs del cos. De causes i factors que el poden provocar n’hi ha molts.

Cal que donem importància del pes que té per a la salut l’entorn on es viu, les condicions laborals, el contacte amb possibles tòxics, la repercussió de la presència o absència dels estils de vida saludables així com la coexistència amb altres malalties. Com també és molt important l’accessibilitat al sistema sanitari. Des de fa tres anys, la UICC porta a terme un projecte relacionat amb la importància de la bretxa en l’atenció al càncer, per vèncer les iniquitats i desigualtats. En aquests tres anys, ha creat tres línies-objectius, una per any i cadascuna amb un lema. L’any 2022, el lema era: Les desigualtats en l’atenció al càncer. L’any 2023 era: Unint veus i prenent mesures. I el d’aquest any 2024 és: Junts desafiarem als qui estan en el poder. El d’aquest any tracta d’implicar els líders perquè prioritzin el càncer dins els objectius dels seus projectes i programes. Calen estratègies innovadores per afrontar la iniquitat, així com invertir per aconseguir un món just i lliure de càncer.

Eliminant les desigualtats i les iniquitats en salut es dona accés a un dels drets humans, el dret a la salut. Per aconseguir-ho, cal garantir la universalitat de l’accés a un sistema de salut de qualitat, en el moment que cal, en el lloc on es resideix i atenent les necessitats individuals.

I ara m’atreveixo a dir que la paraula càncer ja no és una paraula tabú per a tothom. Cada cop se’n parla més i es té menys reticència a parlar d’aquesta malaltia obertament i pel seu nom. El projecte de què hem parlat de la UICC té una finalitat i trajectòria coherents, i dona un punt de vista poc visibilitat fins ara que és el d’enfocar el maneig del càncer en igualtat de condicions per a tothom.