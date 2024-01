La setmana passada l'EMPORDÀ publicava una notícia sobre la intenció que té l’Ajuntament de Llançà d’ampliar l’oferta d’aparcament a la zona del Port de cara a la temporada turística. Sí, ho han llegit bé. Gener de 2024, en plena crisi climàtica, tots els municipis aplicant polítiques anticontaminants per reduir les emissions –sigui amb peatges, etiquetes o alternatives complementàries– i sensibilitzant sobre l’ús racional del cotxe pels impactes ambientals que té el transport; i, a Llançà, resulta que no tenim prou cotxes. En volem més, molts més.

No només això, sinó que, per construir el capritxós aparcament, s’ha de destruir una zona d’horts de titularitat privada i que avui dia estan en ple rendiment. I a sobre ens n’hem d’assabentar per la premsa. La gent del poble hi té plantats arbres, tota mena de fruites i verdures en funció de la temporada, espais verds... I té la dedicació d’anar-hi cada dia i invertir-hi hores. De veritat, cal? O soc l’única que ho veu.

Per posar una mica en context la necessitat o no d’ampliar l’oferta d’aparcament, grosso modo, a Llançà hi ha més de 3.000 places de pàrquing, segur, sense comptar les privades. La qual cosa significa que si, segons l’Idescat, el 2023 hi havia 4.960 habitants censats, hi ha més de la meitat de places per ocupar.

A Llançà també hi ha tren i servei de bus –més el bus turístic que circula l’estiu. A part que si l’aposta es vol fer pensant en la temporada turística, potenciant especialment el Port, ningú patirà mal de cames si ha d’aparcar a la Vila i anar caminant fins al Port. Tot i que per pròpia experiència, i com a llançanenca que soc, puc assegurar que potser hauràs de fer un parell de voltes, però aparcar aparcaràs, sempre. Al Port, a la Vila, a Grifeu i a tot arreu.

Però, no, l’Ajuntament de Llançà, el que teòricament vetlla pel dia a dia dels seus habitants, resulta que pensa més en els de fora que no pas en la seva gent. De veritat creuen que surt més a compte poder emplenar un pàrquing un parell de cops comptats a l’any i que estigui mort de fàstic la resta de mesos, abans que mantenir i potenciar l’activitat que es duu a terme als horts?

Sostenibilitat vs contaminació. Què pesa més?