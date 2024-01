Avui, en aquesta columna, tractarem de la importància de prevenir el càncer de coll de la matriu. Cada tercera setmana del mes de gener té lloc la setmana europea de la prevenció del càncer de coll d’úter. Aquest és una de les primeres causes de mort en les dones. I cada any hi ha uns 600.000 casos nous a Europa i 2.000 a l’Estat espanyol. L’OMS diu que a Europa moren cada any 28.000 dones per culpa seva. Aquest és un càncer que només es dona en les persones que tenen el coll de la matriu.

Se sap que és més freqüent en persones que inicien l’activitat sexual de molt joves, parlem de cap als 14 anys. També ho és quan una persona té contacte o relacions sexuals amb moltes persones diferents, és a dir, ha tingut o té moltes parelles sexuals diferents o quan la seva parella ha tingut moltes relacions sexuals amb moltes parelles diferents. Aquest tipus de càncer s’origina en la zona més baixa o inferior de l’úter, que és la zona que el connecta amb la vagina. Abans de ser càncer, apareixen unes alteracions cel·lulars que s’anomenen displàsia. Es tracta d’un canvi cel·lular que, sense tractament, pot anar evolucionant i empitjorant, creixent en fondària i també en extensió local. Aquesta evolució, que és molt lenta en el temps, pot derivar a l’aparició d’aquest càncer. Se sap que està provocat sobretot per la infecció d’algunes soques del virus del papil·loma humà (VPH). Només si aquesta no desapareix espontàniament, si persisteix i quan apareixen canvis o lesions amb cèl·lules malignes i no es tracta, és quan pot derivar en un càncer. Però estar infectat pel VPH no implica tenir càncer i no tots els tipus de VPH provoquen càncer. Aquest és un virus que es transmet pel contacte sexual, i infecta l’àrea anogenital i oral, tant d’homes com de dones. Aquesta infecció és molt freqüent i la majoria de persones s’infectaran en algun moment de les seves vides, però en la majoria dels casos –uns 9 de cada 10– no tindrà cap conseqüència, perquè la infecció s’eliminarà per si sola sense provocar cap malaltia. En aquest tipus de càncer, són molt útils les mesures preventives. Parlem de la vacunació del VPH i de les revisions ginecològiques periòdiques per fer-ne la seva detecció precoç o el seu cribratge. Es comencen a fer a partir dels 25 anys, si s’han iniciat les relacions sexuals, i se sol deixar de fer als 65 anys. La detecció precoç permet, en les persones en situació de risc o amb lesions precanceroses o una displàsia, que si es tracta, s’evita la seva malignització. La citologia de coll d’úter és la prova que es fa entre els 25-29 anys, buscant aquestes possibles lesions. Si el resultat és normal, es repeteix cada 3 anys. A partir dels 30 anys es fa una prova de detecció del virus del papil·loma humà que, si és negativa, s’anirà fent cada 5 anys. La repercussió en salut d’aquest programa evidencia la importància del paper dels serveis d’atenció a la salut sexual i reproductiva d’atenció primària (ASSIR) en aquesta malaltia. El programa de detecció precoç del càncer de coll uterí busca detectar a temps les infeccions i lesions que podrien causar-lo, i fa que, tot i tenir una evolució lenta, es redueixi no només la seva aparició sinó també la mortalitat provocada per ella.