Cada any, en aquestes dades, parlem d’aquest tema. Perquè encara ens queda molt camí per recórrer tant en la protecció contra el càncer de pell com en la d’altres òrgans i teixits. El dia europeu del càncer de pell vol sensibilitzar la població de la importància de la seva prevenció i el diagnòstic precoç.

Podríem haver titulat l’article d’avui anunciant: «Mesures senzilles per evitar emmalaltir per alguns càncers». I ho aconseguirem, si seguim les normes del codi europeu contra el càncer. Que consta de 12 mesures per protegir-nos dels efectes nocius del sol i també d’altres mesures que, si les utilitzem, ens n’evitaran l’aparició d’altres. Perquè molts són evitables.

Cal tenir en compte que amb l’arribada de l’estiu, incrementem les activitats a l’aire lliure augmentant l’exposició al sol. I s’ha de dir que en només 15 minuts d’exposició a les radiacions ultraviolades ja es pot danyar la pell. I passar llargues estones sota els raigs de sol o no utilitzar protector solar són accions que comporten riscos importants per a la salut, com són les cremades, l’envelliment prematur de la pell, o el desenvolupament d’un càncer cutani.

En la dona, l’alletament és un factor que li redueix el risc de càncer de mama. La lactància és protectora. Però la teràpia substitutiva hormonal femenina, la qual es dona en alguns casos durant la menopausa, augmenta la possibilitat de patir certs càncers. Per això és important prendre’n sota indicació i control del ginecòleg. També cal evitar les exposicions a les radiacions ionitzants, com la del radó, tant a casa com a fora. Pel que fa a la feina, també ens hem de protegir de les substàncies cancerígenes, respectant totes les normes de seguretat en el treball i seguint les indicacions de salut laboral. Per la seva efectivitat, és important seguir els programes de diagnòstic precoç d’alguns càncers, com són el de còlon i recte, tant en homes com en dones, i en les dones el del càncer de mama i el càncer d’úter i cèrvix. La participació en campanyes vacunals en infants i adolescents també són mesures preventives contra determinats càncers. Parlem de la vacuna de l’hepatitis B en nadons i el del papil·loma humà en adolescents. Continuem ara dient que s’ha d’evitar el tabac, no fumar, promoure els espais sense fum i els programes de lluita contra el tabac. Cal limitar el consum d’alcohol i millor, encara, si no se’n pren. L’alimentació ha de ser variada i saludable, evitant la carn processada, limitant la carn vermella i els aliments amb elevat contingut calòric, de greixos, de sucres i sal. L’activitat física ha de ser diària i adaptada, limitant les estones d’estar asseguts, cosa que també ens ajudarà a mantenir un pes normal. L’obesitat no és saludable.

Parlant del sol, s’aconsella evitar-ne l’exposició excessiva –i més en les hores de màxima insolació– en tots els grups d’edat. No s’ha de fer servir el sol artificial i cal protegir-se la pell, la vista i el cap, amb roba apropiada, ulleres de sol i gorres i barrets. Els protectors solars, les ombres i la hidratació són elements claus, per evitar els efectes nocius del sol.

Aquestes mesures són fàcils de dur a terme, ens ajuden a prevenir els càncers, i ens fan la vida més fàcil, agradable i sana.