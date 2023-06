Benvolguts lectors, aquest és un article de comiat, us vull agrair la confiança dipositada en aquest humil articulista durant els darrers anys. A tots els que m’heu llegit, m’heu comentat, i opinat sobre els articles que he anat escrivint: Moltes gràcies! Vull agrair a tota la gent del Setmanari de l’Alt Empordà, per la seva feina, en especial a en Santi Coll, al qual considero un amic i un mentor. També a en Carles Ayats per la confiança dipositada en la meva persona durant aquests anys. I també als companys articulistes, que hem compartit pàgina i articles durant molts anys.

Ara, i després d’aquestes darreres eleccions municipals, en les quals he participat com a candidat independent de Junts per Figueres, em tocarà treballar en cos i ànima en la promoció econòmica de la ciutat, i això comporta per la meva part: compromís, dedicació, esforç, moltíssim treball i molta il·lusió per entomar un repte important: fer que a Figueres s’hi visqui bé i la gent s’hi guanyi bé la vida. I això comença per la captació d’inversions, de tota mena, que ajudin a la diversificació de l’economia local, en l’actualitat massa dependent del sector serveis. Figueres té un futur prometedor, i un emplaçament únic, cal, doncs, treballar per aixecar la ciutat i fer el canvi que tots ens mereixem. Per aquest motiu he decidit deixar de publicar el meu article quinzenal en aquest setmanari, entenc que com a regidor de govern de la nostra Figueres tindré molta responsabilitat i molta feina, i considero que, si faig algun article haurà de ser com a regidor de Promoció econòmica.

Recordo els meus primers tres articles escrits al ja llunyà 2010: El primer es va publicar el 6 de juliol del 2010: «Temps de platja» en el qual lloava les fantàstiques guinguetes que tenim a la nostra costa. El segon: «Universitat de Figueres» en aquell temps era dels pocs que predicava per portar la universitat a la nostra ciutat –tothom em deia que era impossible– i crec que ara estem més a prop que mai. El tercer: «El Tren a Figueres» i no cal que us digui que aquest ha estat un dels temes estrella de la campanya d’enguany.

En total he escrit 342 articles (els tinc numerats i guardats), de tots els temes possibles, sobre Figueres i el nostre Alt Empordà, sempre he procurat escriure en positiu, amb respecte i sense por, amb el desig d’aportar la meva visió personal i franca.

Acabo: de nou moltes gràcies a tothom! I fins aviat!