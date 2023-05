El resultat de les eleccions municipals de diumenge a Figueres és incontestable. Quan una força política obté quasi el 50% dels vots i una majoria aclaparadora de 13 dels 21 regidors en disputa no pots fer res més que felicitar-los, i així ho vaig fer personalment la mateixa nit de les eleccions al futur alcalde, Jordi Masquef. La ciutadania ha expressat de forma clara el rebuig a la gestió del govern quadripartit dels útims quatre anys i ha mostrat de forma rotunda una voluntat de canvi, que ens equivocaríem també si la interpretèssim com un xec en blanc.

Ara fa quatre anys ja vaig dir, i vaig tenir l'oportunitat de comentar-ho directament a alguns dels afectats pocs dies abans que es materialitzés, que ningú entendria aquell pacte a quatre bandes i que molt possiblement tindria conseqüències polítiques. Només una molt bona gestió municipal des del primer dia podria fer callar les crítiques i capgirar la situació. Res d'això ha passat i els resultats de diumenge ens en deixen la fotografia més nítida i crua possible, sense necessitat de posar-hi cap filtre.

A Figueres Futur ens presentàvem a aquestes eleccions amb una clara voluntat de construir un projecte de futur nou per aquesta ciutat, de centrar l'acció política exclusivament en Figueres i d'incorporar una nova manera de treballar que trenqués blocs i inèrcies negatives. No ens n'hem sortit. És evident que no obtenir representació municipal està per sota de les expectatives que teníem, però també és cert que si hi èrem és perquè crèiem, i ho seguim pensant, que cal una nova manera de funcionar i de treballar per la ciutat. Veurem què passa aquests propers quatre anys, perquè el temps sempre dona i treu raons.

"Això va només de fer una Figueres millor i d'un grup de gent meravellosa que hi ha deixat la pell i un llegat en forma de programa electoral que govern i oposició, si volen, es poden fer seu"

Més enllà, però, dels resultats absoluts de diumenge, si en fem una lectura més precisa, penso honestament que podem estar molt orgullosos. Que en un context on una sola formació política ha arrasat amb quasi 1 de cada 2 vots, on el quadripartit s'ha literalment enfonsat i on quasi tota la resta de formacions han perdut suports respecte el 2019; que una formació política nova com Figueres Futur, que naixia de zero, sense recursos i que competia en el mateix espai polític que els guanyadors, hagi seduit a 608 persones i quedat a només 38 vots d'entrar a l'Ajuntament, no és gens menyspreable. No podem més que agraïr la seva confiança i disculpar-nos per no haver tingut prou força per poder ser la seva veu al nou consistori.

Ara hem d'obrir un procés de reflexió intern perquè Figueres Futur no és un partit convencional. Això no va d'estructures, ni d'organigrames ni de càrrecs. Això va només de fer una Figueres millor i d'un grup de gent meravellosa que hi ha deixat la pell i un llegat en forma de programa electoral que govern i oposició, si volen, es poden fer seu. Aquesta és la nostra contribució pel futur més immediat. I d'aquí a quatre anys ja en parlarem.