Continuem amb la sequera, ja que segueixen donant de si els despropòsits. És evident, que són moltes les institucions que ho han fiat tot al fet que, tard o d’hora, plogui, però tampoc ens ha d’estranyar, perquè en relació amb l’emergència climàtica en la qual estem, íntimament lligada a la sequera, la seva «actitud» és la dels que pensen que això del canvi climàtic no n’hi ha per a tant i que, tard o d’hora, «tot s’arreglarà».

De fet, proliferen campanyes i alarmes socials de tota mena, que el que fan és desviar l’atenció sobre els impactes, que es van acumulant, i que, en fer-ho, cada vegada són de més difícil solució, el que significarà al final prendre mesures «impopulars».

Ara resulta que la Generalitat destapa que només 24 dels 67 municipis de més de 20.000 habitants de Catalunya, que estan obligats a prendre mesures pel Pla especial de sequera del 2020, ho han fet. Atesa la manca de resposta, ha obert 10 expedients sancionadors als quals ni tan sols han fet els tràmits. Alguns ajuntaments i partits, atesa la imminent proximitat de les eleccions del 28-M, es queixen que la Generalitat tampoc ha fet inversions previstes i el que no pot fer és descarregar la responsabilitat sobre els ens locals amb menys recursos i amb una «lògica» sancionadora. Molt bé, però la qüestió és que uns per altres la situació és cada vegada més crítica. Calen actuacions urgents, tirada d’orelles i campanyes d’estalvi a l’engròs.

Seguim instal·lats amb el «Si us plau», no sigui que algú es pugui molestar. El problema vindrà i serà explosiu quan a l’hora d’obrir l’aixeta no surti aigua. Mentre això passi després de les eleccions del 28-M cap problema, i a tenir la «festa» en pau (votant).

En qualsevol cas els problemes es van acumulant. Cal recordar i es va insistint fa temps, que aproximadament el 50% dels ajuntaments no tenen pla d’emergència o el tenen caducat. Aquesta xifra puja al 75% al Maresme! Estem amb el mateix, o bé la Generalitat no té prou potestat sancionadora o bé, si la té, no l’exerceix, no sigui que hi hagi ajuntaments del seu «color» que es puguin molestar o siguin d’un «color» diferent i puguin denunciar que la Generalitat no està implementant prou recursos ni per l’emergència climàtica declarada fa 4 anys, ni pel desplegament del Pla especial de sequera de fa 3 anys. I a tot això, què diu la ciutadania? Pel que sembla està atrapada entre la incredulitat, la confusió i les alarmes socials que se’ns regalen cada dia per estar entretinguts amb no sé què del «gènere». Això no és França, és Eufòria.