Fa unes setmanes que escrivia en aquesta mateixa columna, sobre les dites «guerres culturals». Doncs no imaginava el nivell que estan agafant. Què passa? Potser s’acosten eleccions municipals i tot seguit les generals? Que lluny de prescindir del que diuen les xarxes socials, els donem més credibilitat encara? Que potser estem caient cada vegada més en la tan repetida i criticada polarització, a la qual després tots ens apuntem? Oi que els que atien les guerres culturals cada vegada ho fan millor?

Sigui com sigui, perquè hi hagi guerres ha d’haver-hi bàndols; dos no es barallen, si un no vol. I és aquí on crec que rau l’arrel del problema i és atribuir, únicament a l’extrema dreta, la crispació i altra retòrica inflamada. Com ja vaig afirmar l’altre dia, al Sistema ja li van bé les guerres culturals (i les guturals encara més, a més cridòria i més soroll, més afartament de la classe política, amb el qual fomenten l’abstencionisme, guanyen les elits. Si no fas política, te la fan). El que no s’entén és que els que se suposa que són els bons, perquè són més respectables, no criden tant, són políticament correctes (atenció una virtut i defecte a la vegada, ja que massa correcció política embafa i obre les portes a la incorrecció), sembla que participen, col·laboren o s’acomoden també a les guerres culturals. Clars exemples del que està passant, serien la llei del «Sólo Sí es Sí», la llei «Trans», l’apologia LGTBIQ+, la llei de Benestar animal, la polèmica amb els morts de la tanca de Melilla, etc., o sigui, tots els ingredients perquè els mitjans i les TV, sobretot, ens facin sucar força pa i estiguem entretinguts i polaritzats amb si Irene Montero es va equivocar o són els jutges, si els/les adolescents poden triar lliurement gènere (?), si segons quines mascotes no les podrem tenir a casa o deixar-les soles, si els immigrants han de ser retornats en calent o potser només els il·legals o potser si no han demanat asil, etc.

En fi, només faltava Irene Montero altre cop, acusant el PP de «cultura de la violació» per atiar encara més la polarització envers la guerra cultural que més rèdits està donant al Sistema des de fa anys, amb la connivència de molts poders fàctics i mitjans: la guerra de sexes, ara també de gèneres, que esta anant tan lluny amb la Llei «Trans», que fins i tot les feministes socialistes han dit prou! Mentrestant, les «elèctriques» han tingut un 25% més de beneficis en relació amb l’any passat...(com el que han apujat els salaris o les pensions, oi?).