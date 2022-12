Llegia no fa gaire, que a la cultura anglosaxona es concedeix molta importància al llegat que deixen les persones, les empreses o les institucions. Un llegat –segons el Diec– es podria definir com: «allò que hom llega en el testament» o «allò que una generació llega a una altra». En una utilització més àmplia, podríem afirmar que també és el que una empresa o persona llega en favor del bé comú, o d’un col·lectiu, o del món en general.

Coincideixo en la importància del llegat, en aquest sentit més ampli, i així en les organitzacions empresarials també es produiria aquest fet, així com en les institucions, organismes públics, o entitats culturals, esportives o de qualsevol mena. També podríem parlar del llegat deixat per totes aquelles persones que han exercit un lideratge personal indiscutible, una carrera impecable, i un treball en pro del bé general, que transcendeix en el futur. I, per tant, són escollides per donar nom a nous projectes que tot just neixen, però que tenen voluntat de créixer i desenvolupar-se en un futur pròxim.

Un nom, el de Glòria Compte, que rendeix homenatge a una dona amb un llegat personal indiscutible, ple d’humanitat i dedicació al món de la salut, sempre amb un gran somriure a la boca

A l’Alt Empordà estem d’enhorabona, acabem d’inaugurar l’Institut de Recerca Glòria Compte. Un institut promogut per la Fundació Salut Empordà (FSE), i ubicat a l’Hospital de Figueres, que potenciarà la recerca en l’àmbit de la salut i el benestar social a la nostra comarca. Un projecte –que ve de lluny– i que creiem que serà molt positiu per tot l’Alt Empordà. Un nom, el de Glòria Compte, que rendeix homenatge a una dona amb un llegat personal indiscutible, ple d’humanitat i dedicació al món de la salut, sempre amb un gran somriure a la boca (com ens va recordar sa germana a l’acte de presentació del nou Institut de Recerca). Un Institut que és una part del llegat que ens deixa en Martí Masferrer, l’actual director general de la FSE, que es jubila aquest desembre veient com es compleix un dels seus objectius de futur, la creació d’un centre de recerca al bell cor de l’Hospital de Figueres. També ens deixa un acord –molt treballat i buscat– amb la Universitat de Girona, per portar una unitat docent d’infermeria a la nostra ciutat, que veurà la llum el proper curs universitari. I el més important, ens deixa un equip motivat, format i amb molta il·lusió per continuar treballant en la consolidació de la FSE.

Un llegat que al meu parer és l’embrió que donarà impuls al desenvolupament de la recerca i la docència universitària a la nostra ciutat, tot consolidant la FSE com un actor imprescindible al nostre territori.