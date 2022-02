Trobo que està molt bé que la pròxima reforma educativa no suspengui cap alumne i es despatxi amb un innocu: «En procés d’assoliment». Els nens i les nenes no podran suspendre, però, en canvi, sí que obtindran l’ESO encara que no assoleixin el nivell. Tota una lliçó de realisme per a aquells que no creien en els impossibles.

Els savis en la matèria han vist que ja feia temps que anàvem malament amb els «necessita millorar», aquells consells ofensius que l’únic que aconseguien era estigmatitzar els nens i les nenes de Catalunya, erosionar la seva confiança i autoestima fent-los saber sense miraments que l’examen que havien fet era un autèntic xurro, reprovant-los pel seu pèssim comportament, o directament ambdues coses alhora. Per sort, un cop més, els nostres legisladors han estat a l’altura i han aportat una solució assenyada a tal greuge històric, concloent que és molt millor reforçar les competències dels nens fent-los creure que estan en camí d’aconseguir els seus objectius, que no pas parlar de recuperar, verb malsonant que en el fons era un obstacle que impedia passar de curs. Dit d’una altra manera, superar el curs gairebé passa a la categoria de dret adquirit pels alumnes, que ja n’hi havia prou de pals a les rodes i repesques! Posats a administrar cotonets, al decret hi trobo a faltar una clàusula que amonesti i sancioni durament els professors en particular i humans en general que s’atreveixin a dir «que ja els suspendrà la vida». Repetir curs serà molt excepcional, el cas és anar fent encara que sigui a costa de la pròpia ignorància o la dels altres membres de la classe, obligats ells a patir a un ritme més lent del que seria aconsellable per obra i gràcia dels que no acaben d’arriar. Tot sigui perquè quan siguin grans no tinguin complexos contrets durant la seva etapa educativa. D’aquesta manera podran aconseguir les seves millors fites personals i professionals. Amb sort potser seran parlamentaris i debatran temes tan importants com l’honor de les bruixes del segle XVI, elevaran queixes oficials per l’elecció de la cançó d’Eurovisió o plantejaran properes reformes educatives. Temps al temps.