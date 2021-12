Faré honor a la data d’avui, no sé si amb esperit innocent o de carnestoltes; en tot cas, la ironia o el sarcasme espero que estiguin garantits. Som innocents en pensar que estem en emergència climàtica, ja que si fos així tindríem científics per esmorzar, dinar, sopar i sota el llit, com en altre tipus d’emergències... Som innocents quan pensem que és imminent la cancel·lació de tots els permisos per instal·lar-se a Catalunya (en el nostre cas), a totes les multinacionals tecnològiques que estan afavorint l’enfonsament del comerç de proximitat, l’economia local i cooperativa, etc., a part per l’evasió d’impostos a la qual estem assistint de forma vergonyant, per les emissions de CO2 que està afavorint el comerç electrònic amb una logística de mercaderies que està col·lapsant les grans ciutats, autopistes i carreteres: el darrer any, a Catalunya, amb 38 milions de desplaçaments. Som innocents en pensar que es prohibeix la circulació de vaixells i l’entrada de creuers que no paguin l’impost d’emissió de CO2 (impost previst per la Generalitat, però ajornat sine die, igual que el de camions).

Òbviament també ho som quan pensem que queden prohibides a partir d’un recent decret del govern (com s’ha fet recentment amb el nou decret d’energies renovables) totes les curses i competicions esportives de Fórmula 1 i, en general, de velocitat, siguin de camions, cotxes, motos, etc. (no les il·legals a polígons industrials, que són el xocolata del lloro). Òbviament, el decret va acompanyat d’una partida d’indemnitzacions i compensacions que venen donades pels 65 milions d’euros anuals que la Generalitat ingressa per l’impost d’emissió de CO2 a vehicles. Que queden cancel·lats definitivament tot tipus de permisos d’instal·lació o ampliació de granges de porcs al territori català, ja no pels impactes dels purins als aqüífers, sinó per l’impacte en els desplaçaments internacionals.

Que a partir d’una data determinada el turisme internacional o de masses ha deixat de ser-ho i sols es permet la pràctica del turisme actiu i temàtic nacional o estranger, en petits grups (...).

Que s’obligarà totes les persones a tenir un passaport ambiental per controlar el nivell de petjada ecològica que fa al cap del dia o del mes, tant al seu habitatge, en desplaçament, consumint, reciclant o digitalment (en aquest cas hi haurà un límit de consum digital, atès que la industria digital s’ha convertit en el tercer país més contaminant del món, darrere la Xina i els EUA). En fi, podríem continuar, però com que només son els Innocents, no cal.