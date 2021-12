Sempre m’ha semblat paradoxal que avui, que es commemora la matança de nens ordenada per Herodes, en lloc de fer ofrenes per recordar un presumpte fet històric desgraciat, ens ho preguem de broma. «Avui és el dia de la llufa», em deia la meva mare cada 28 de desembre quan era jovenet. «Ves en compte que no te la pengin».

Era un ninot retallat, sovint de paper de diari, que, amb cinta adhesiva, penjaven a l’esquena de l’innocent que s’hi passejava, amb els riures amagats dels vianants, si cap ànima bondadosa no l’advertia. Aquest era el nivell d’innocentada que es gastava quan els nostres avis o pares eren joves, tot plegat una fotesa a la qual ara no li trobaríem la gràcia.

Aquelles llufes han evolucionat amb els anys, anant a pitjor, convertint-se en bretolades, sovint tirant a delicte, amb encara menys gràcia.

Els mitjans de comunicació són els que sempre han sabut fer les innocentades més ben treballades i enginyoses. Potser en aquesta mateixa edició de l’EMPORDÀ hi ha una notícia falsa que potser algú prendrà per verdadera i que generarà somriures.

Però, serà difícil de trobar, a menys que els responsables no l’hagin fet massa evident, ja que darrerament, quan llegim, mirem o escoltem les notícies, cada dia sembla 28 de desembre.

La Covid-19, el preu de l’electricitat, el pas a nivell de Figueres, la variant delta, la corrupció, les vacunes, els resultats de la Unió, un volcà, ara l’òmicron, el retard dels trens, els confinaments, l’IPC, els negacionistes, la immersió lingüística, els bisbes que es casen, el toc de queda, els cops al tió, les daines, els focs, el Barça, algunes sentències del TC, els talls de llum, etc.

Notícies que fan mirar el calendari per assegurar-nos que no estem en una tercera dimensió i vivim ancorats permanentment en el dia dels innocents. Però, veient els titulars s’endevina que, malgrat que hi ha coses que no podem controlar, la majoria del que ens passa depèn de nosaltres, dels nostres fets o de la voluntat dels col·lectius als quals pertanyem o votem.

Hem de ser tossudament positius i aprofitar el canvi d’any, el punt d’inflexió d’aquest divendres per creure en il·lusions renovades, per girar la tendència i aconseguir que quan ens arribin les notícies no haguem de mirar el calendari.

Feliç any nou i tant de bo aquest sigui, de veritat, nou de trinca.