El govern socialista de Consol Cantenys s’ha quedat sol aprovat les noves ordenances fiscals que incrementaran l’import dels impostos i taxes que han de pagar els veïns de Vilafant. Si Cantenys ha pogut posar la mà a la butxaca dels veïns és també perquè ERC ho ha facilitat amb la seva abstenció. Al final, PSC i ERC sempre troben la forma de donar-se suport. En plena crisi econòmica fruit d’una pandèmia que encara no hem superat, el govern de Vilafant vol que els veïns paguin més. Precisament ara, quan seria moment d’alleugerir la situació fiscal de molts veïns que han patit els estralls de la pandèmia, que s’han quedat sense feina, han hagut de tancar el seu negoci o estan en ERTO. Vilafant havia d’haver congelat els impostos! No és de rebut que Cantenys supleixi la mala gestió del seu govern posant la mà a la butxaca dels veïns per mer afany recaptatori.

Ja en la primera reunió que va mantenir amb els grups, el govern pretenia incrementar un 12,5% el rebut de l’IBI urbà i un 3,3% l’IBI rural. Evidentment, des de Ciutadans ens hi vam negar. No era moment de pujar impostos i menys encara fer-ho amb una destralada fiscal tan severa. Tanmateix, els socialistes no han pogut resistir-se a esprémer els veïns i han acabat pujant l'IBI urbà en un 4,5% i el rural en el 3,3% que ja tenien previst. Però és que, a més, han incrementat la taxa d’aigua un 4,5% i un 0,25% l’impost de construccions.

El govern de Cantenys justifica l’increment d’impostos amb l’excusa que Vilafant no cobrarà l’IBI de les autopistes el proper any però és que això és quelcom que ja se sabia. Se sabia fa un mes, fa un any i en fa cinc. I ara els socialistes pretenen suplir la seva mala planificació tocant la butxaca dels veïns. Podien haver contingut la despesa durant els darrers anys però el PSC prefereix que els veïns paguin més, encara que aquest sigui el pitjor moment que hem viscut en molt de temps, encara que ens trobem enmig d’una pandèmia que està provocant estralls sanitaris, socials i econòmics.

El govern socialista de Vilafant ha tingut moltes possibilitats de contenir la despesa per evitar haver d’augmentar els impostos i no ho ha fet. Per exemple, ens podíem haver estalviat els 40.000 euros de la reforma de la plaça Major perquè no era urgent o la partida dels pressupostos participatius. En temps de crisi, el que cal és retallar partides que no siguin urgents ni necessàries per evitar, precisament, obligar els veïns a pagar més, com acaba de fer Cantenys. En plena crisi, l’últim que calia fer era apujar impostos.