La formació avui dia és més imprescindible que mai per poder gaudir d’un bon futur professional. Jo sempre dic que el millor llegat que podem deixar als nostres fills és una bona formació i educació. Aprendre és una de les coses més enriquidores que pot fer qualsevol persona, estudiar el que t’agrada et permet créixer com a persona, adquirir coneixements valuosos i posar els fonaments per al teu futur.

A Figueres, estem d’enhorabona, enguany comença una nova línia d’FP enfocada en la Logística, una nova opció que els participants –entrevistats a TV3– valoraven com a molt positiva, i amb molta perspectiva de futur. L’FP, sovint vilipendiada o infravalorada, és una alternativa molt vàlida i potent per formar-se i aprendre oficis de manera pràctica, un camí per arribar al mercat laboral molt ben preparat. Ja fa temps que existeix l’objectiu de convertir la capital empordanesa en una ciutat d’oficis, jo mateix parlant amb directors d’institut, havia recollit la idea de la creació d’un institut dedicat íntegrament a l’FP, amb oferta millorada, i oferint opcions que avui encara no tenim, i obliguen els estudiants empordanesos a marxar més enllà de la nostra comarca. Cal també destacar que des dels graus superiors d’FP es pot accedir a la Universitat, per a aquells que desitgin continuar formant-se i obtenir títols universitaris, és un camí més llarg, però en el qual les pràctiques sovint ja estan fetes i en el qual moltes vegades es treballa i estudia alhora.

A l’Empordà, volem estudis universitaris, i des de la seva capital treballem perquè la universitat es vagi implantant al nostre territori. Cada dia som més els que pensem que a Figueres li convé un impuls universitari, com en el seu dia va succeir a Girona, i s’està treballant discretament en aquest sentit. Fa anys que escric entorn la necessitat de comptar amb estudis universitaris, les ciutats que avancen compten totes amb la presència d’estudiants universitaris que omplen de vida els seus carrers i la seva economia se’n beneficia clarament.

I posats a pensar en gran, convertir el castell de Sant Ferran en un gran campus universitari seria, de ben segur, un revulsiu únic i un cas d’estudi arreu, a part d’un símbol potentíssim.

Figueres necessita convertir-se en la ciutat dels oficis, però també en una ciutat universitària, i ambdós objectius no són en cap cas incompatibles, ans el contrari, són complementaris.