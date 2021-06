VISIBILITZANT EL TREBALL INFANTIL

Hi ha un dia a l’any, el 12 de juny, que està destinat a fer visible el treball infantil. Encara que sembli impossible, en aquests moments encara hi ha molts nens que treballen en lloc d’anar a l’escola a aprendre com tampoc disposen de temps per jugar. També se’ls priva del dret a la salut i el benestar. L’objectiu del dia mundial contra el treball infantil és sensibilitzar i denunciar l’explotació infantil a què estan sotmesos molts nens arreu del món. L’any 2015 ja es volien adoptar mesures que obtinguessin resultats immediats i que fossin eficaços per erradicar el treball forçós, l’esclavatge infantil i el comerç d’aquests éssers humans, fer efectiva la prohibició i l’eliminació del reclutament dels infants i fer-los fer de nens soldats. No s’ha aconseguit, però ara es vol que el 2025 desaparegui el treball infantil en totes les seves formes. S’aconseguirà?

La realitat és molt diferent dels objectius idealitzats. Encara hi ha molts nens –alguns molt petits– i adolescents, arreu del món que estan obligats a treballar. I no s’han trobat solucions per aturar-ho ni per resoldre-ho. Cada cop el problema és més freqüent i alarmant. Molts d’aquests infants no tenen cobertes ni les més mínimes necessitats d’alimentació. A més a més de treballar d’una forma injusta, passen gana i no tenen accés ni a l’escola ni al sistema de salut. Molts es veuen obligats a ajudar als seus pares treballant en condicions infrahumanes per aconseguir-ho. A ningú se l’hauria d’incorporar al món laboral fins que anar a l’escola ja no fos obligatori, per edat i per grau de coneixements adquirits.

Classifiquem el treball infantil en tres categories. La pitjor és la de l’esclavatge, el tràfic d’infants, el servatge per pagar deutes, el seu reclutament per a conflictes armats, la prostitució i la pornografia. En una altra categoria hi ha els infants que tot i no tenir l’edat mínima per treballar, segons les lleis actuals, ho fan. Això implica que no tenen accés a l’educació ni al seu desenvolupament com a infants. En el tercer apartat hi ha aquelles situacions que posen en perill la integritat i el benestar físic, mental o moral de la criatura, provocat pel tipus de feina o per les condicions en què es du a terme. És el treball perillós.

Al voltant de 150 milions de nens i adolescents d’arreu del món treballen. Aproximadament 8 milions d’infants, la majoria nenes, assumeixen els rols i les tasques domèstiques. Solen estar sotmeses/os a vexacions i no obtenen cap benefici econòmic ni cap contracte laboral. Els forcen a deixar la seva família per treballar en una esclavitud clandestina.

La Covid-19 no ha ajudat gens a la lluita contra el treball infantil. La crisi provocada per la pandèmia agreuja aquesta situació i encara és més freqüent en els països més pobres. Aquesta pobresa, obliga moltes famílies a refiar-se dels infants per sobreviure, sense tenir en compte les repercussions que comporta el treball infantil, quines seqüeles no els abandonaran mai més.

El lema d’aquest dia per enguany és: ‘Actuar ara: acabar amb el treball infantil’. Esperem que els seus resultats no tardin gaire a fer-se realitat. Perquè tots els infants del món, visquin on visquin, tenen dret a gaudir de ser i viure com criatures que són.