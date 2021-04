Un Sant Jordi diferent per a tothom

A Figueres, la Rambla s'omple cada Sant Jordi de parades, de gent, de roses i llibres i de cultura catalana, així com d'activitats relacionades amb aquesta celebració. L'any passat, a causa de la pandèmia, no vam poder-ho celebrar. El vam trobar molt a faltar. Aquest any serà diferent, però tot i així, ens hem arremangat i hem fet tots els esforços necessaris per tirar endavant el Sant Jordi i fer-lo ben especial, seguint totes les mesures sanitàries fixades pel Procicat. Ens ho mereixem. Necessitem recuperar aquestes petites coses com la diada de Sant Jordi i, amb tota la prudència i responsabilitat, somriure, respirar aire pur i oblidar-nos ni que sigui per una estona, d'aquest any que ens ha capgirat la vida a tots.

Divendres és Sant Jordi, una diada molt especial per a totes i tots. És evident que enguany la ens ve marcada per la crisi sanitària de la Covid-19. Estem acostumats que Sant Jordi és d'aquelles dates assenyalades al calendari dels catalans i les catalanes. Ens hem acostumat a gaudir d'una jornada en què la ciutadania surt als carrers i inunda les places, els carrers i tots els racons i on fa seves les olors de les roses i les pàgines dels llibres.

Per això, el Sant Jordi aquest any a la ciutat de Figueres estarà dividit en dos espais. Un espai per a professionals, és a dir, per a llibreters, editors i floristes, a la Rambla; i a la plaça Catalunya, per a les entitats. I és que la nostra ciutat és de les poques de les comarques gironines que ha apostat perquè les entitats i les associacions de Figueres fossin presents en aquest Sant Jordi. Creiem que és imprescindible la seva presència, ja que són l'ànima de la vida a la nostra ciutat. Els dos espais estaran perimetrats, amb control d'aforament i complint les distàncies de seguretat. Des d'aquí vull agrair l'esforç ingent que ha fet la regidora de Fires i Festes, Ester Marcos, i tota l'àrea per fer-lo possible.

Si alguna cosa ens ha ensenyat aquesta pandèmia és a reinventar-nos, i així ho hem fet, des de l'inici, per tirar endavant, seguint totes les indicacions i amb tota la prudència totes les activitats que hem pogut.

Us desitjo a totes i a tots una molt bona Diada de Sant Jordi.