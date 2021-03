Aquest dilluns, 8 de març, tingué lloc el Dia Internacional de les Dones. A Castelló d'Empúries també ens hi vàrem adherir organitzant diverses activitats per a commemorar aquesta jornada reivindicativa. Lligant-t'ho amb tot això dir-vos que al llarg de la història mundial de la humanitat han existit diverses dones defensant múltiples accions i promovent la igualtat entre gèneres.

Si parlem de la nostra història particular, la de Castelló d'Empúries, us voldria ressaltar que el primer habitant de la vila que tenim documentat és una dona, una noia jove que visqué entre els segles VII i VIII. Aquesta interessant descoberta tingué lloc arrel d'unes excavacions a la part nord de la Basílica de Santa Maria dins l'espai que ocupava una antiga necròpoli situada just al cim del puig Salner a tocar d'un antic temple avui desaparegut. Fou d'aquell indret on, sota unes llosses cobertes de terra, va aparèixer el que fins avui podríem considerar la primera castellonina. Aquestes intervencions arqueològiques dirigides per una dona, Anna Maria Puig, van datar aquesta troballa, entre els anys 659 i 778.

D'altra banda, també voldria recordar que la Comissió del Nomenclàtor de l'Ajuntament, formada per dotze homes i nou dones, va aprovar el 2020, entre altres, posar el nom a la plaça de l'antic mercat cobert, de qui fou educadora i organitzadora de diversos esdeveniments socials i culturals al municipi, la senyora Josefina Gambús. Dic això perquè a la vila, actualment tenim vint-i-sis carrers i places batejats amb nom d'home. Si considerem que la paritat significa una participació equilibrada entre homes i dones, en aquesta ocasió la definició de paritat salta pels aires. Igualment en la composició del consistori, ens representen un total de disset persones, de les quals, dotze són homes i només cinc dones. En canvi, la paritat del municipi es compleix en el cas de les festes locals, en celebrem dos amb protagonistes femenines, la festa la Candelera i les festes del Carme i una de masculina, la de Sant Llorenç.