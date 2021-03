Agnès Lladó: «Fem-la millor»

Entre els diferents punts d'acord del ple de l'Ajuntament de Figueres del mes de març, destaca l'aprovació d'una modificació de crèdit de mig milió d'euros per destinar-los a compra de maquinària de neteja.

De les tres mocions presentades, només es va rebutjar la presentada per Guanyem Figueres sobre la preservació de la llibertat d'expressió i la condemna a l'empresonament de Pablo Hasel. Un escrit que només va sumar el suport d'ERC i Canviem Figueres.

Les que sí van prosperar van ser les presentades per ERC i per Ciutadans. Els republicans reclamen una Llei d'Amnistia per "resoldre el conflicte polític amb l'estat espanyol", només PSC i Cs hi van votar en contra, "perquè entenem que generarà més divisió", van justificar els socialistes. El partit taronja va aconseguir el suport unànime del plenari amb la seva moció d'"introduir tallers informatius de cura d'animals domèstics als centres d'educació primària i obligatòria".

Els portaveus dels diferents grups han fet la seva valoració d'aquesta sessió: