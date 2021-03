L'Ajuntament de Figueres suma mig milió a la compra de maquinària de neteja

L'Ajuntament de Figueres afegeix 561.000 euros a la compra de maquinària de neteja. La modificació de crèdit s'ha aprovat aquest dilluns en el ple ordinari del mes de març, amb els vots favorables del govern (11) i l'abstenció de Junts per Figueres (JxF) (8). Ciutadans (Cs) ha votat en contra. Aquest pressupost s'afegeix al milió i mig que es va crear el passat novembre «s'ha creat oportú fer aquesta modificació de crèdit perquè la neteja ha de ser un dels grans objectius de l'any», destaca l'alcaldessa Agnès Lladó. Amb la suma, el total que s'hi destina ara és de 2.061.000 euros.

Com va passar amb l'anterior modificació, l'oposició no hi ha votat a favor, com consta a l'acta del ple de novembre. JxF justifica l'abstenció perquè, per una banda, creuen que abans de fer la inversió s'hauria de saber quin serà el model triat per la gestió i, per una altra banda, critiquen les partides que minven en favor de la compra de maquinària. «Donen de baixa determinades partides que han defensat a capa i espasa», el portaveu del grup, Jordi Masquef, exemplifica el cas del tancament perimetral de l'estadi Albert Gurt (125.000 euros) o les inversions en centres educatius (100.000 euros). En aquest sentit, el govern respon que es tracta de partides que aquest any no es podrien tirar endavant. La modificació de crèdit que es va fer el mes de novembre també va treure els diners de la partida del tancament de l'estadi Albert Gurt.

Les partides que es veuen afectades amb aquesta modificació de credit, i com queden finalment, són:

Tancament estadi Albert Gurt: 125.000 euros (0).

Construcció d'un tram de canonada: 157.000 euros (20.919).

Escoles i centres educatius: 100.000 euros (100.000).

Millora equipaments Skate Park: 10.000 euros (0).

Supressió barreres arquitectòniques: 41.141,63 euros (143.778, 37).

Pla implantació recollida selectiva matèria orgànica: 88.255, 89 euros (0).

Instal·lacions ACS contra legionel·losi: 16.413,22 euros (0).

Inversions Func. Medi Ambient: 22.000 euros (0).

Inversions Func. Medi Ambient: 1.189,26 (1.666,04)

Model de gestió

Pel que fa al model de gestió, l'alcaldessa reitera que el govern «tenim molt clar quin ha de ser el model, no podem continuar amb el que s'ha fet fins ara perquè és evident que no ha funcionat». El govern d'esquerres defensa que l'empresa municipal Fisersa adquireixi la gestió de la neteja viària, «fa molts anys que està gestionant l'aigua i se'ns posa com exemple de bona gestió, és una bona eina per dirigir el servei de neteja», declara l'alcaldessa.

Des de Cs també reivindiquen saber quin serà el model de gestió i, com l'anterior vegada, hi voten en contra perquè no creuen que aquesta compra «supleixi les deficiències del servei de neteja de la ciutat», ha indicat el portaveu taronja, Héctor Amelló.

El govern assegura que continua la voluntat de compartir amb tots els grups «els projectes estratègics» i que properament es reprendran les reunions per seguir parlant del nou model de gestió.