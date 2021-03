Amnistia i llibertat

La moció per l'amnistia i la moció per la llibertat d'expressió es complementen.Tenen en comú la denúncia a la repressió cap a la dissidència política per part d'un estat demofòbic, amb unes estructures de poder podrides i impregnades de franquisme.L'empresonament de Pablo Hasél i els més de 3000 represaliats des del 2017 en la lluita per l'autodeterminació són dues cares de la mateixa moneda.

Denunciem un estat que persegueix la dissidència política i que en canvi deixa al feixisme campar lliurement pels carrers i parlaments escampant el seu discurs d'odi. Estat que empresona per opinar d'una determinada manera i que en canvi permet a determinats sectors de l'entorn militar amenaçar amb l'afusellament de la meitat de la població de l'Estat Espanyol. Estat que malauradament encapçala el trist rànquing de repressió a Artistes.

La llibertat d'expressió es defensa exercint-la i això és el que està fent en Pablo i molts d'altres.Tot el suport a les persones que l'exerceixen.Ens sumem al clam de milers de persones que aquests dies estan sortint als carrers per demanar la llibertat de Pablo Hasél i de tots els represaliats.

Per acabar reprodueixo unes paraules de Jordi Cuixart de la carta que ha escrit a Pablo Hasél:..."Ponent és a 120 quilòmetres de Lledoners, però en el fons totes les presons del món són al mateix lloc, a la part més fosca del sistema, allà on ningú no vol mirar perquè és on rau la mare de totes les injustícies. Però també aquí s'hi apleguen tones d'humanitat, gairebé impossibles de trobar més enllà dels murs"..."mantén-te lliure i tinguem coratge".