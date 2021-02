Apostar per Cs millora Figueres

Si volem que Figueres canviï no podem deixar el poder en mans dels mateixos perquè, al final, sempre acaben fent el mateix. És igual que es digui ERC, PSC, JxCat, PdCat o com es vulguin anomenar ara. Figueres fa 15 anys que té els mateixos problemes i cap d'aquests partits, que han estat tots en el govern, els soluciona. Tots volen treure pit de les poques coses que han fet però tots han governat i any rere any hem anat a pitjor, aquesta és la realitat i tots ho sabem. Si volem que les coses canviïn, hem de fer les coses de forma diferent. No tenim un altre remei. 15 anys amb problemes de brutícia que augmenten, cada vegada hi ha més inseguretat, cada vega més dificultats per mantenir els negocis oberts, cada vegada major desigualtat, cada vegada és més gran el nombre de figuerencs descontents... què hem de fer?

Tornarem a votar el PdCat, el PSC, a ERC o realment volem una alternativa regeneradora com Cs? Jo vull que la meva ciutat millori i no podem deixar en les mans dels partits de sempre el futur dels nostres fills perquè estarem fomuts. La possibilitat de tenir una ciutat diferent està a les teves mans. Tu decideixes. Votaràs als de sempre perquè tot segueixi igual o apostaràs per una alternativa com Cs, que es preocupa pels problemes reals que tenim a Figueres. Tu ets la força del canvi, nosaltres la teva veu.