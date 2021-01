Fred i llum

Estem travessant una onada de fred extrem que ha desplomat les temperatures. En aquests dies es fa inevitable mirar els veïns del Culubret que porten deu anys patint talls de llum. Cada tall de subministrament és dramàtic i impedeix als veïns poder mantenir les seves llars calentes per a fer front a les baixes temperatures. El que els succeeix als veïns del Culubret és injust i una vergonya.

Aquest drama de viure amb fred a casa s'estén amb aquesta crisi de la Covid-19 a moltes llars que han vist com la seva economia està al límit. Son veïns nostres que tenen cases però la crisi els ha deixat gairebé sense recursos per a pagar l'electricitat de l'estufa. Aquests també són efectes d'aquesta maleïda pandèmia

Un pot mirar per la finestra veure la neu en l'Albera, la Mare de Déu del Mont o el Pirineu i apreciar la bellesa de la idíl·lica estampa, el drama està de portes endins quan no pots escalfar casa teva casa i el repte és no perdre la salut.

Des de les administracions, i especialment des dels ajuntaments, tenim l'obligació moral d'assegurar que tots els nostres veïns poden escalfar les seves cases. Des de Ciutadans ja hem proposat eliminar de la factura els impostos d'electricitat, hidrocarburs o la taxa municipal, entre altres, a més d'abaixar l'IVA de l'electricitat al 10% mentre duri la pandèmia de manera que s'alleugi la situació davant la pujada desproporcionada i a destemps del preu de la llum que suposa un dur cop per a les famílies, autònoms, les Pimes i les empreses.