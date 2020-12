Xifres, nombres i números...

Malgrat reconèixer que les matemàtiques són una part importantíssima del funcionament del mateix univers i que han esdevingut matèria d'estudi des dels temps més remots, a mi sempre m'ha costat força d'entendre-les, i encara que comprenc què són els nombres naturals, els parells, els senars, els fraccionaris, els positius i els negatius, em costa comprendre què són exactament els racionals, els irracionals, els irreals, els primers, els complexos i el conegut com infinit, i segurament que hi ha més classificacions que desconec...

I potser m'hi hauria d'aplicar més, atès que la mateixa paraula «matemàtica» significa aprenentatge, estudi i ciència, definició que deixa palesa la magnitud i la importància de conèixer el funcionament dels números i les seves ensenyances.

Però el número, o nombre –quan jo vaig estudiar la paraula «nombre» encara no es feia servir– és estrictament el que sorgeix de comptar coses, i aquest resultat el mostrem en xifres. Llavors, com que ens ha quedat clar que els números són categòrics i no permeten discussió, al contrari de les paraules de les quals en podem tergiversar el sentit, ens sembla que si donem xifres estem dient la veritat.

Però hem d'admetre que la manera com es presenten les xifres pot també tergiversar la realitat, sobretot quan es tracta de percentatges o de números relatius. No obstant això, sembla que avui una informació veraç és aquella que porta xifres i números... –i nombres, és clar!– al marge de les realitats socioeconòmiques i/o mediambientals que puguin haver-les generat.

Ho veiem aquests llargs dies de pandèmia en els quals ens martellegen amb tantes xifres, que ja no sabem ni on som. I, a més a més, en aquestes informacions pandèmiques encara hi sorgeix una altra modalitat, la comparativa. I vinga a saber quantes persones infectades i/o mortes hi ha hagut en els últims dies, no només a casa nostra, sinó en altres parts del planeta, siguin properes o llunyanes. Segurament és una manera de fer-nos adonar de la magnitud de la tragèdia que estem vivim a tot el món, però al final tant de número pot ser que ens acabi aclaparant de tal manera que decidim oblidar-nos-en... per preservar, no tant la salut física com l'emocional, però sobretot la mental.

Diuen que l'excés d'informació genera desinformació. Potser també podríem dir que l'excés de números acaba tendint al zero...?