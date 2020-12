Un Museu d'autor

Hi ha museus dedicats a l'obra d'un autor (Picasso, Dalí, Miró, Tàpies, Van Gogh...), però hi ha ben pocs museus que siguin l'obra d'un autor.

És el cas del Museu del Joguet de Catalunya a Figueres, que es podria dir, ben bé, Museu Josep Maria Joan Rosa. Perquè ell n'ha estat el creador en el sentit més ple de la paraula.

Primer que res, va reunir la col·lecció, que avui depassa les 20.000 peces. Ja fa seixanta anys que començà a recollir els joguets sobrants de botigues que tancaven, a Figueres i arreu, amb l'ajut de la Pilar Casademont Sadurní, la seva companya de vida.

Va dissenyar i muntar el primer Museu, modest, en el menjador i les sales de l'antic Hotel París, amb vistes a la Rambla.

Va aconseguir que l'Ajuntament de Figueres, la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona i el Consell Comarcal de l'Alt Empordà participessin en el Patronat de la Fundació, fent costat a il·lustres experts i amics, entre els que destacaven Joan Brossa, José Corredor Matheos i Daniel Giralt-Miracle.

Va entregar a la ciutat de Figueres la seva gran col·lecció de jocs i joguets, excepcional al món sencer, a canvi d'una sola cosa: la compra i adaptació de l'edifici del nou Museu, l'edifici privat més important de Figueres des del segle XVII.

I el va concebre i dissenyar fins el detall més petit, amb la seva passió de col·leccionista, la seva traça com arquitecte tècnic, el seu gust com a dissenyador, la seva inspiració com artista, el seu amor a la ciutat i la cultura.

Josep Maria Joan i Rosa ha rebut multitud de donacions de jocs i joguets de tot el món. Ha atès i guiat personalment molts dels milers de visitants, al llarg de trenta-cinc anys, amb la seva bonhomia i afabilitat proverbials.

Ara que fa 80 anys ha demanat als més joves que es facin seu el projecte i pensin com ha de ser el Museu dels anys a venir, al servei de la ciutat de Figueres i de la cultura.

I els que accepten ser els seus hereus se senten orgullosos de proclamar l'admiració i l'adhesió per l'obra excepcional d'en Josep Maria Joan i Rosa. I de continuar aprenent al seu costat. Per molts anys!