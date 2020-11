Figueres i comarca

Ja fa uns quants caps de setmana que tenim confinament poblacional. Des del dijous a les deu del vespre i fins al dilluns a les set del matí, quedem confinats a la nostra població. Això, que per mi és un disbarat –i dels grossos– s'ha adoptat per frenar l'expansió de la pandèmia de la Covid-19 en aquesta segona onada. Així a la nostra comarca, que té 68 municipis, i per tant gaudeix de 68 confinaments diferents, ningú es pot moure de casa seva a excepció de les causes justificades. Ara bé, de dilluns a dijous, barra lliure, perquè es veu que el virus només circula el cap de setmana, i entre setmana no hi ha problema (que hem de treballar!).

Evidentment, aquesta decisió presa a uns despatxos lluny del territori, no ha tingut en compte que Figueres és la capital comarcal, i ofereix serveis a tota la comarca. Que a la nostra ciutat el sector comercial depèn en gran mesura del cap de setmana, moment en què la gent de la comarca i de més enllà pot venir a visitar-nos. Enguany, els divendres i dissabtes, Figueres queda exclusivament per als figuerencs i figuerenques, i, per tant, no ens arriba cap visitant de la comarca, molt menys de la resta de Catalunya, i, per descomptat, notem a faltar, i molt, els francesos. Com tampoc no s'ha calculat el greu perjudici a totes aquelles poblacions com: Roses, l'Escala, Llança... de costa que quan tenen més activitat econòmica és precisament durant el cap de setmana (i ara estan aïllades). El confinament perimetral per població és –sens dubte– la millor decisió per perjudicar l'activitat comercial, o, cosa que és el mateix, allò que salvava moltes empreses d'un tancament per manca d'ingressos. I dit això, donem gràcies, que no ens han tancat del tot, com als companys de l'hostaleria, dels centres d'estètica, de la cultura, dels gimnasos i de les activitats esportives. Perquè que et tanquin sense habilitar mecanismes econòmics compensatoris és d'una irresponsabilitat flagrant. Perquè els ingressos es redueixen a Zero, però les despeses continuen puntualment.

Diuen que si tot va bé, a partir del 7 de desembre, el confinament perimetral passarà a ser comarcal, i ja ens podrem moure per la nostra comarca estimada, cosa que ara podem fer de dilluns a dijous, sempre que no estiguem en toc de queda nocturn, i ja se sap que molts treballem precisament aquests dies en què el virus fa festa. Ens esperen uns mesos molt complicats, la pandèmia sembla adoptar una forma de muntanya russa, i ja es parla de tercera onada, potser passat festes, cal canviar d'estratègies i fer-ho millor, de ben segur que en som capaços. I si finalment cal fer un nou confinament total, es diu i es fa, però adoptant totes les mesures de suport econòmic que calguin, perquè, si no, no quedarà ni el tato.

I acabo, enyorant la meva comarca, que fa uns quants caps de setmana que no puc visitar, ja que estic confinat al centre de Figueres, i, si vull veure el mar o la muntanya, m'haig d'escapar de dilluns a dijous...