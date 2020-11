Darrer capítol

No ha transcendit massa als mitjans de comunicació, de fet costava trobar-ne alguna referència, ni hem rebut informació a casa al respecte; és normal, lògic, si tenim en compte que estem a prop de tancar un capítol financer de més d'un segle i mig d'història: la pesseta.

El 31 de desembre acaba el termini, el darrer, per poder canviar pessetes per euros; això hauria de semblar un contrasentit perquè el primer de gener de 2002, fa divuit anys, entrava en funcionament aquesta moneda europea que ha acabat canviant-nos la vida –després de mesos d'adaptació a ella– havent de fer càlculs amb aquelles calculadores que ens feien el canvi o les taules d'equivalències.

Aquells sis euros ja no deuen valer mil pessetes, o els cinquanta ja no són les vuit mil, que ens deien les taules d'equivalència. Fa temps, i sense adonar-nos, que aquesta nova moneda ha anat entrant en la nostra vida diària substituint les anteriors. I dic anteriors perquè, fins al 31 de desembre, es podran bescanviar bitllets i monedes de 1936 a 2002, fins i tot les considerades de col·leccionista o les que estiguin en mal estat però validades pel Banc d'Espanya.

Pot semblar estrany, com deia, però resulta que avui dia es considera que encara queden en circulació –circulació és un dir– aproximadament 225.000 milions de pessetes, uns 1.600 milions d'euros. Si algun figuerenc o empordanès tingués encara d'aquestes pessetes, hauria d'anar fins a la delegació del Banc d'Espanya a Barcelona per fer el canvi, perquè les entitats bancàries ja no ho poden fer.

Un procés llarg, aquest, de traspàs a la nova moneda que porta en marxa gairebé dues dècades. Tampoc és tan greu, si tenim en compte que la pesseta estigué en funcionament des de 1869 –coincidint amb l'expulsió d'Isabel II del tron espanyol i l'entrada en vigor del sistema mètric decimal– fins al 2002; i quan entrà en funcionament la pesseta, quedaren anul·lats tots els tipus de moneda anteriors –i vàlids fins llavors– com morabatins, rals o escuts, entre altres.

Estem a les portes de tancar el darrer capítol de la història de la pesseta, que també és la nostra història personal. Qui no recorda portar cinc o vint-i-cinc pessetes, deu o vint duros, amb les quals podies comprar tot, o gairebé.