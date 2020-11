Enfortim els serveis públics

El ple d'ahir vam aprovar una partida pressupostària per a la compra de maquinària de neteja viària. Volem posar en valor aquesta decisió perquè suposa un pas més per poder gestionar aquest servei públic de forma directa. L'assumpció d'aquesta responsabilitat tindrà conseqüències positives pels figuerencs. Fa massa anys que l'ajuntament prorroga el contracte vigent i la neteja viària no és la que tots voldríem. Amb l'adquisició de nova maquinària es fa un pas endavant per a poder oferir un servei de qualitat.

Els serveis públics que es gestionen de forma directa per l'administració són més adaptables a les necessitats de la ciutadania, sense dependre de la rendibilitat econòmica que, com és natural, guia a les empreses privades. L'objectiu principal és oferir el millor servei a la ciutat i els seus veïns i veïnes. Pel que fa al cost del servei, la gestió directa parteix amb avantatge davant la gestió externalitzada. I és que la neteja viària no està subjecte a IVA, com tampoc té un benefici industrial. Per altra banda, les persones treballadores tenen una major garantia que els seus drets laborals es respectin i puguin treballar en les condicions adequades.

Aconseguir un sector públic fort en tots els àmbits, representaria una major protecció social i qualitat de vida.