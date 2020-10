ACatalunya, la Generalitat va decretar el tancament dels restaurants i cafès. Una decisió –des del meu punt de vista– totalment desencertada, un càstig a un sector econòmic vital per l'economia del país. Un cop més paguen justos per pecadors, una mesura general que tant afecta a un restaurant de Barcelona, com a un de Cadaqués, ja em direu si creieu que és el mateix. La justificació; les xifres negatives d'evolució de la pandèmia que, ai las! Ara resulta que seran culpa del sector restaurador? Doncs jo no ho crec, en cap cas, a la restauració, com arreu, hi ha gent que s'ha pres molt seriosament les mesures anticovid, i alguns pocs que no han entès que cal ser estrictes i fer complir les normes. Per culpa dels que ho fan malament reben tots, i això és una injustícia. El que seria just és sancionar a qui no compleix les normes ni estableix les mesures de protecció adients, i a aquells ciutadans que se salten totes les normes per pur egoisme individual o al·legant-ne el desconeixement.

Si es decideix tancar un sector econòmic, com la restauració, és inadmissible fer-ho d'un dia per l'altre, quan els restauradors tenen les neveres plenes, i els treballadors no disposen de cap garantia de cobrament efectiu dels Ertos, tot just acabats de prorrogar, i quan el SEPE està desbordat i no funciona amb la diligència pertinent. Així mateix primer s'han d'habilitar les ajudes per al sector afectat, condonar impostos, donar ajudes directes i immediates, i fer una moratòria de les despeses que aquests empresaris han de suportar.

Jo soc un petit comerciant i, per tant, autònom, i com li vaig dir en la seva visita a Figueres al vicepresident Pere Aragonès, sobretot, sobretot, no ens tanqueu! Limiteu l'aforament, si convé que atenguem només una persona per dependent; limitem els horaris, establim més mesures de seguretat, i siguem més estrictes per aplanar la corba, i impedir l'expansió del virus. Però el tancament és una veritable ruïna per a tothom que el sofreix, si a més aquest s'allarga, ja pots descomptar que molts negocis malauradament no tornaran a obrir. Que ningú es pensi que no em posiciono totalment a favor de fer tot el que calgui per reduir la pandèmia, augmentar el nombre de proves de detecció és el camí, millorar els procediments i la celeritat de la detecció, augmentar el nombre de rastrejadors, i atacar els focus més virulents. I tot això utilitzant tota la tecnologia disponible, cosa que actualment no s'està fent. Compatibilitzar economia i salut és possible, desitjable i convenient per millorar la situació de tots.

Ningú diu que sigui fàcil, i reconec la complexitat de la gestió. Però cal saber rectificar i millorar a partir de les experiències adquirides, el que no pot ser és recaure en les mateixes errades. Informació clara i concisa, mínima afectació a l'activitat, no fer tancaments generalitzats i augmentar els recursos en detecció i prevenció. Cal incrementar les plantilles als CAP i Hospitals, per evitar el cansament dels professionals sanitaris. Aquesta sembla una recepta intel·ligent per lluitar contra aquesta pandèmia.