Treballar per la ciutat

En aquest ple d'octubre hem portat les ordenances fiscals al ple, aviat presentarem els pressupostos, que estaran fets quan toca i que així puguin ser útils des del primer dia de gener. La feina de mica en mica va donant resultats. Posar ordre a anys de deixadesa no és senzill ni ràpid. Ho podem veure en un dels temes més candents a la ciutat, la seguretat. Avui dia hi ha 74 agents de la Guàrdia Urbana al carrer i quan vam arribar n'hi havia 65. Esperem arribar a la ràtio que ens tocaria, aviat. En el primer pressupost d'aquest govern la seguretat va ser la prioritat i a més de la contractació de nous guàrdies hi ha partides per càmeres de seguretat, per exemple.

Certament, la Guàrdia Urbana ha de fer un sobreesforç tenint en compte la manca de Mossos d'Esquadra. Continuem treballant per millorar la seguretat de la ciutat.

La feina també ha donat resultat en el tema del Museu Dalí. Finalment, després de mesos de treball, aquesta setmana s'ha anunciat que el Museu no tancarà. Una gran notícia per la ciutat i un pilar imprescindible per la dinamització econòmica i cultural de Figueres. Ara toca arremangar-nos i encarar els enormes reptes que la ciutat té al davant i que la posin al lloc que es mereix. Per nosaltres no serà.