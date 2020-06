Política de suma 0

Fins quan? Aquesta és la pregunta que bona part de la ciutadania de la ciutat es fa –i amb raó!– a causa del frontisme que s'ha instal·lat a l'Ajuntament de Figueres amb la política de blocs orquestrada per ERC, PSC, Guanyem i JxCat. Els resulta molt més senzill tensar les seves retòriques i mobilitzar les seves bases per generar animadversió entre els blocs que no pas forçar-se per arribar a acords.

Però és que realment és moment d'arribar a acords! Davant d'un moment excepcional com no n'hem viscut cap altre d'igual en dècades, amb una crisi sanitària que s'ha acarnissat especialment en el nostre país amb 40.000 morts i pujant, amb milers de famílies que han hagut de recórrer a la beneficència per subsistir, centenars de milers de treballadors afectats per un ERTO i amb les serioses advertències del Fons Monetari Internacional i el Banc d'Espanya pel que fa a les previsions econòmiques i laborals post-Covid 19, dedicar-se al frontisme i a malparlar uns i altres resulta obscè.

Ja se sap que a l'esquerra li dona rèdit el frontisme i la política de blocs i a JxCat també, perquè així uns i altres mantenen «prietas las filas», però aquest és un projecte de suma 0, d'aniquilació del contrari i que no aporta absolutament res interessant al debat de ciutat.

En el fons, es tracta d'una política sense projecte, la política de blaus i vermells que des de Ciutadans sempre hem rebutjat. És clar que els funciona, però estem davant la pitjor crisi econòmica, social i sanitària que hem viscut i l'últim que cal és comprovar que els partits que sempre s'han repartit el poder de la ciutat de Figueres segueixen sense tenir ni idea de com millorar la vida dels seus veïns.

Ho vam dir al principi de la crisi i ho seguim mantenint: estem més enllà del debat simple dreta/esquerra perquè cal acordar entre tots com podem superar aquesta crisi sense que cap ciutadà quedi pel camí.

És moment de dissenyar el futur de Figueres després de la pandèmia, perquè ens cal recuperar l'economia, protegir els ciutadans, evitar situacions de risc i exclusió de les famílies vulnerables, donar suport a les noves iniciatives empresarials, els autònoms amb projectes, plantejar nous eixos comercials. Ja coneixem la seva política de blocs i frontisme, és la que ha dut Figueres a la decadència i és necessari desterrar-la, per ineficaç. Consens, ciutat i futur. Tot passa per aquí.