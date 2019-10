Els reptes ens fan evolucionar

La setmana del 16 al 22 de setembre a Castelló d'Empúries ens vam sumar, amb tot un seguit d'activitats, a la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura.

Durant tota la setmana, el transport entre la Vila de Castelló i Empuriabrava va ser gratuït. Vam poder gaudir d'una prova pilot de carril bici al llarg de l'avinguda Marinada. Des de la regidoria de Medi Ambient es va organitzar una Taula-debat sobre carrils bici. El divendres les escoles també s'hi van sumar amb un espectacle sobre rodes a la Sala Polivalent, i una marxa d'obstacles al Trabuc. El mateix divendres i el dissabte, l'associació Canalitzem, va tenir la valentia d'organitzar un esdeveniment, el Park(ing) Day, que consisteix que, durant dos dies, en lloc de cotxes a les places d'aparcament, s'hi podien trobar concerts, tallers creatius, un mercat d'intercanvi de roba, una Plant Swap Party, saló de te, taules de debat, mur de propostes, concentració de bicis i molt més! I finalment, el diumenge, es va organitzar una bicicletada fins al Cortalet.

Qualsevol iniciativa, que es porti a terme per intentar conscienciar-nos que l'actual model de mobilitat no és ni sostenible ni segur, és bona. És una realitat irrefutable que Empuriabrava reuneix totes les condicions per convertir-se en un espai amic de la bicicleta, gràcies a l'amplada de vint metres dels seus carrers principals i la seva orografia completament planera. Però les infraestructures que tenim, fruit d'un pla de voreres i de mobilitat aprovat fa més de vint-i-cinc anys, no hi ajuden, sinó que més aviat sembla que hi juguin voluntàriament a la contra. I tot i això insistim a construir les mateixes voreres que el pas del temps ha demostrat que són totalment inapropiades.

Dit això, estic convençut que avui, a la tardor de l'any 2019, és un error només parlar de la bicicleta i de carrils bici, quan es tracta el tema de mobilitat sostenible i segura, ja que la mobilitat està en un procés de transformació radical que donarà llum a tot un seguit d'enginys que aviat circularan massivament pels nostres carrers. L'evolució és necessària per plantar cara al futur, un futur que ha de ser ecològic i sostenible. Doncs bé, des de l'Ajuntament, és a dir, des del Govern Municipal i des de l'oposició, també hem d'evolucionar en la forma de fer política. A Empuriabrava queda molta feina per fer, hi ha molts carrers sense voreres i alguns fins i tot sense serveis bàsics, i tenim l'obligació de revertir aquesta situació com més aviat millor. Però, ja que és clar que anem tard, no cal que, a més, ho fem malament. I quan dic malament vull dir que ho continuem fent sense pensar si, el que s'ha fet fins ara, funciona. Cal posar un moment de pausa per pensar-hi. És per això que vaig demanar a l'alcalde, i que no em cansaré de demanar, que des del Govern Municipal es promogui un concurs d'idees, entre professionals, per tal de dissenyar la mobilitat d'Empuriabrava, en tot el seu conjunt, abans de seguir posant pedres a cegues. Evolucionem!