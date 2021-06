Radio Associació de Catalunya ha distingit amb una menció d'honor a l'altempordanès Jaume Serra, director de SER Catalunya, valorant-lo com "un exemple del sobreesforç directiu que s'ha hagut de fer durant la pandèmia en situació d'afectació directa". Aquest reconeixement s'ha fet durant la proclamació del Premi Ràdio Associació de Catalunya a l'excel·lència periodística, que, precisament, ha recaigut en un dels espais radiofònics de la cadena que dirigeix Jaume Serra: Què T'hi Jugues, que condueixen Sique Rodríguez i Lluís Flaquer.

Jaume Serra i Saguer (Vila-sacra, Girona, 1967) ha desenvolupat la seva carrera professional en mitjans de comunicació, principalment a la SER. Va començar l'any 1986 a SER Empordà, el 1991 va assumir la direcció de Ràdio Lleida i el 1999 la de Ràdio Girona. Es va incorporar a Ràdio Barcelona el 2012 com a director de Continguts de SER Catalunya, càrrec que va exercir fins el seu nomenament com a director de la SER a Catalunya, el febrer del 2018. És periodista, llicenciat en Publicitat i Relacions Públiques per la Universitat de Girona. Actualment cursa el màster universitari de Direcció de les Organitzacions en l'Economia del Coneixement a la UOC. És autor del llibre 'La Ràdio a Lleida. La Transformació del mitjà (1980-1999)'. Ha estat membre de la junta de govern del Col·legi de Periodistes de Catalunya a Girona i directiu de l'Associació Tribuna de Girona.