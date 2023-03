Els nervis estan a flor de pell amb el programa més vist de la televisió. 'Pasapalabra' és el programa més seguit de la televisió actualment, entre altres coses gràcies a la tensió creixent entre Rafa i Orestes que no s'acaba de resoldre després de més d'un centenar de programes mesurant-se nit rere nit.

La cancel·lació és un fenomen recurrent a les xarxes socials: quan algú o una persona fa una cosa que enfada una majoria, onades i onades d'usuaris es llancen a criticar sense pietat, demanant moltes vegades 'el cap' d'aquesta persona.

En aquesta ocasió, 'Pasapalabra' ha patit un intent de cancel·lació per un error que molts espectadors han sentenciat com a “greu”.

Els fans d'un i altre concursant ja no donen crèdit al retard que porta la cadena a lliurar el pot milionari i comencen a florir les teories de la conspiració que inculpen els uns i els altres amb una possible estratègia per estirar el màxim possible aquest combat que ja sembla infinit.

Els espectadors ja han carregat contra absolutament tots els actors implicats: Roberto Leal, la direcció de 'Pasapalabra' i fins i tot els mateixos Rafa i Orestes, a qui s'acusa d'haver pactat un empat sense fi per continuar acumulant diners.

Una de les coses que més ha emprenyat l'audiència, que fins i tot ha amenaçat de deixar de veure el programa, ha estat un retard provocat pel programa immediatament anterior: 'I ahora Sonsoles', presentat per Sonsoles Onega. Aquest format és la gran aposta d'Atresmedia per competir contra Telecinco en l'àmbit dels programes del cor, una estratègia que fins ara va amb vent a favor.

Les amenaces i les queixes contra el programa s'han disparat per un retard en saltar d'un programa a l'altre: una dinàmica que els espectadors han considerat inacceptable.