Starlite ja supera els deu anys de vida com una de les cites imprescindibles de l’estiu a Marbella. Considerat com un dels festivals més importants per la seva repercussió econòmica i social per al conjunt del país, i especialment per a la Costa del Sol, aquest any ha comptat amb artistes nacionals i internacionals de la talla de C Tangana, Christina Aguilera, Raphael, Mónica Naranjo, Maluma, Pablo Alborán, Sebastián Yatra o Vanesa Martín. Tots ells i molts més han protagonitzat els concerts de l’11a edició de Starlite.

A més, la pedrera de Marbella va acollir el mes de juny passat la preestrena del documental ‘Starlite 1 Década’, un projecte audiovisual que repassa els deu anys del festival boutique més important d’Europa. Però a més, fa uns dies també va ser presentat a Madrid amb un esdeveniment celebrat al cine Capitol a què van assistir els seus responsables i una llarga llista de ‘celebrities’. Susanna Griso, Ágatha Ruiz de la Prada, Antonio José, Carlos Latre, Carla Goyanes, Arancha de Benito, Alfred García, Rosario Mohedano, Fran Rivera, Agustín Bravo, Miguel Poveda, Alberto Herrera, Carla Goyanes, Fiona Ferrer, Vicky Larraz i José Manuel Parada, entre molts altres famosos, no es van voler perdre la cita. El documental explica la història d’Ignacio Maluquer i Sandra García-Sanjuán, la parella d’empresaris que va reinventar la manera de consumir música en viu i va crear el que és avui Starlite Catalana Occidente. Amb sacrifici, esforça i perseverança, tal com va afirmar la mateixa García-Sanjuán en una entrevista amb YOTELE, van decidir apostar-ho tot per un gran somni. Juntament amb el treball i la implicació d’un equip humà compromès, van superar els obstacles que van anar trobant pel camí fins a elevar el festival a la categoria de referent mundial. Un extraordinari balanç que ha tornat a repetir-se aquest any amb l’11a edició de l’esdeveniment, la més llarga de la seva història amb 69 dies plens de música i diverses ofertes d’oci. «Està anant fenomenal, fem més ‘sold out’ que mai. La gent té ganes de compartir, de disfrutar, de tornar a il·lusionar-se i de viure», afirmava en declaracions a aquest portal Sandra García-Sanjuán, conscient de la importància que ha cobrat la marca Starlite amb el pas dels anys: «Això ens permet fer un festival que dura gairebé tres mesos, un quart d’any, una cosa que sembla impensable».