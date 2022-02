El Benidorm Fest també ha estat present en els sketchs de l'últim lliurament del 'Polònia'. El programa de sàtira de TV3 ha rigut aquest dijous de la situació actual de la Casa Reial amb 'Ay, papá', una cançó paròdia de l'èxit de Rigoberta Bandini, que ha presentat un clon d'Alaska: «El següent participant porta representant a Espanya durant molts anys, i li agradaria continuar fent-ho durant molts altres més. Un fort aplaudiment per a Rigoberto Borboni».

«Tu que has anat fugint de la Fiscalia. Fes-me un favor, no em compliquis més la vida. Aquí estàs bé! A tu que tens sempre un AVE a la Meca i t'has emportat comissió per tantes guerres. Escolta'm! Papá, papá, papá, no tornis per aquí. Vas amb la 'chorra' fora al pur estil Pornhub. Papá, papá, papá. No tornis papapapapapapapa... papá. Adéu papapapapapapapa... papá», diu la primera part de la cançó interpretada per un doble del rei Felip VI. «Que ja n'hi ha prou amb el pollastre de Cristina. Només ens falta les teves relliscades amb Corina. Aquí estàs bé! Papá, papá, papá, la cosa està molt malament. Vas amb la 'chorra' fora al pur estil Pornhub. Papá, papá, papá. No tornis papapapapapapapa... papá. 'Porfa' papapapapapapapa... papá», resa la segona tornada de la cançó.

Per finalitzar, seguint l'estela de la teta amb forma de globus terraqüi de l'actuació de Rigoberta, el 'Polònia' remata el número musical amb dos testicles gegants sobre el seu particular escenari: «No sé per què són tan enorme les teves pilotes. Sense elles no caldria mentir com idiotes». «Ho saps bé! Què vas ser Rei! Papá, papá, papá!», conclou aquesta cançó satírica. «Bé, meravellós. M'atreveixo a dir que segur que guanyen sense necessitat de passar pel vot popular. Vaja, com sempre», tanca l'sketch la doble d'Alaska.