Darrere de cada plat de peix que gaudim a taula hi ha un llarg recorregut que acostuma a quedar en segon pla per la manca de coneixement de la població sobre el sector pesquer. Els encarregats d’iniciar aquest camí són els pescadors, que surten a pescar de nit o molt d’hora al matí, per fer arribar el peix fresc i de qualitat a les llotges i a les peixateries. L’ofici de pescador és dur, tant per les condicions laborals (llargues jornades de treball, l’estat del temps i la mar i l’esforç físic...), com també perquè si no se surt a pescar no hi ha producte per vendre.

El consumidor de peix va envellint i, aquest fet, provoca una davallada de la cultura pesquera: desconeixement de l’ofici, de les espècies autòctones i de les receptes de cuina de peix i marisc. A Catalunya, el consum de peix fresc per càpita és, aproximadament, 10,5 kg/any. Aquest és un valor encara molt allunyat del consum d’altres productes, com la carn, que se situa prop dels 50 kg/any per càpita.

El sector pesquer considera imprescindible fer pedagogia entre la població per donar a conèixer l’ofici d’una manera propera, per mostrar els diferents sistemes de pesca que s’utilitzen per capturar les espècies i ensenyar, també, com és el dia a dia a bord de les embarcacions, a més de potenciar el producte d’alt valor nutricional i culinari que capturen diàriament. El públic jove és el segment a seduir, ja que rebutja menjar peix fresc a causa del preu o per la dificultat de preparar-lo i cuinar-lo. De fet, el segment entre 55 i 84 anys és el que més compra producte fresc a la peixateria, però amb una tendència a comprar formats que en facilitin l'elaboració. També hi ha la necessitat d’arribar al públic infantil per ensenyar l’ofici i l’àmplia gamma de peix fresc que es pot menjar més enllà de les poques espècies que coneixen.

Una de les darreres iniciatives provinents del sector pesquer per reivindicar l’ofici i el producte autòcton i de proximitat ha estat la creació de La Mar de Bé, un programa de televisió, divulgatiu i divertit, sobre el peix de llotja, que busca donar prestigi al producte, al pescador i oferir una visió optimista de l’ofici i la seva riquesa cultural. L’objectiu és reivindicar la feina dels pescadors; fomentar el consum del peix de llotja al nostre territori; acostar el públic a la mar mitjançant la divulgació de continguts i coneixements relacionats (com la gastronomia, la nutrició, la ciència, l’economia i el turisme); mostrar maneres originals i diferents de cuinar el peix i donar a conèixer espècies autòctones per incentivar el consum de peixos desconeguts.

La Mar de Bé, la pesca des de dins

El programa, que consta de 10 capítols amb una durada d’uns 40 minuts, està conduït per Quim Casellas, xef del restaurant Casamar de Llafranc*, que puja a les embarcacions dels pescadors de la Costa Brava per endinsar-se i experimentar, en primera persona, l’ofici de pescador, mostrant els sistemes de pesca, les característiques de les espècies capturades, l’organització dels pescadors i la llotja, entre moltes altres curiositats. D’aquesta manera, la població, des de casa, pot viure la pesca des de dins i conèixer de més a prop l’ofici de pescador.

La cuina marinera també té un paper protagonista al programa. En Quim és un gran defensor del producte local i un bon comunicador a l’hora de transmetre la importància i la rellevància de l’ofici de pescador i del producte de proximitat, fresc i de qualitat. A cada capítol de La Mar de Bé, mostrarà com s’ha de tractar el peix i prepararà propostes culinàries originals i diferents per cuinar-lo combinant tècniques tradicionals i innovadores.

La Mar de Bé es podrà veure cada dissabte i cada diumenge a les 20:15 h, a partir del 25 de juliol, per Televisió de Catalunya (TV3).

Junts per defensar l’ofici i el peix de llotja

La Mar de Bé, dirigit per Lluís Moreno, és una producció associada de Televisió de Catalunya amb el Grup d’Acció Local Pesquer de la Costa Brava (GALP) i la productora Arkham Studio.

Els impulsors de La Mar de Bé són les confraries de pescadors de la Costa Brava, administracions locals, empreses i entitats del sector pesquer, socis del Grup d’Acció Local Pesquer (GALP) Costa Brava: Ajuntament de Llançà, Ajuntament de Roses, Ajuntament de l’Escala, Ajuntament de Port de la Selva, Ajuntament de Torroella de Montgrí, Ajuntament de Blanes, Confraria de Pescadors de Roses, Confraria de Pescadors de Blanes, Confraries de Pescadors de l’Escala, Confraria de Pescadors de l’Estartit, Confraria de Pescadors de Palamós, Confraria de Pescadors del Port de Llançà, Confraria de Pescadors de Port de la Selva, Estació Nàutica de Roses – Cap de Creus, Associació de Centres Turístics Subaquàtics de la Costa Brava, Federació Territorial de Confraries de Girona, Fundació Promediterrania, IRTA – Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària i Pescadors de Roses, SL.

La producció del programa està cofinançada pel Fons Europeu Marítim i de la Pesca, pel Departament d’Agricultura Ramaderia i Pesca i per la Diputació de Girona.

El Galp (Grup d’Acció Pesquer) Costa Brava té com a missió el desplegament de l’Estratègia de Desenvolupament Local de la zona. I, com a tal, és imprescindible comptar amb els agents presents al territori per fomentar totes les seves potencialitats i connectar-los entre ells. Per això hi ha un fort vincle amb totes les entitats, ja sigui perquè són sòcies fundadores del GALP, perquè realitzem projectes conjuntament, o bé perquè els hem facilitat finançament i assessorament per desenvolupar les seves pròpies iniciatives.

La Mar de Bé compta amb el suport de les 11 confraries de la Costa Brava, del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, el Fons Europeu Marítim i de la Pesca, el Club d’Enogastronomia del Patronat de Turisme Costa Brava Girona i dels socis del GALP.