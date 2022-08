Llançà és un indret especial, captivador, evocador. Una vila marinera de tradició mediterrània. Un municipi situat en una vall, al bell mig d’un paisatge únic que combina mar i muntanyes. Un paratge que amaga mil i un racons per on divagar, per on perdre’s, per on gaudir del patrimoni, de la natura, del mar.

I és que, si quelcom destaca de Llançà són les seves platges i cales. En total en té vint-i-dues, i algunes són més menudes i rocoses, com la Platja Petita del Futaner, i d’altres són més grans i freqüentades, com la del Port, però totes tenen un tret en comú: són captivadores, enamoren. I si volen gaudir del mar, però en aquest cas des de terra, els recomanem que es deixin perdre o bé pel Passeig marítim del Port de Llançà, o bé pel Camí de Ronda. I és precisament en el punt confluent d’aquests dos vials que es troba un altre dels indrets més singulars de la vila: l’illot del Castellar. Aquest és un dels elements més característics de Llançà, i és que des d’allà es pot contemplar tot el municipi, bona part de l’Empordà i, sobretot, les aigües marines que amb el seu brogit evoquen a una tranquil·litat absoluta. Alhora, Llançà té el privilegi d’estar envoltat de dos espais naturals protegits: el Parc Natural de Cap de Creus, indret ple de diversitat natural i gran riquesa als ecosistemes marins, i el paratge natural d’Interès Nacional de l’Albera, terra plena de testimonis de la nostra història, com són dòlmens, menhirs i escultures d’època prehistòrica. En aquest sentit, per descobrir els paratges naturals de Llançà, el municipi posa a l’abast de tothom un munt d’activitats de senderisme i de rutes de BTT, propostes que permeten descobrir monestirs, penya-segats, pics... entre molts altres elements del preuat patrimoni de les terres empordaneses. I per gaudir de la natura marina, s’ofereixen sortides de snorkel, així com activitats que permeten descobrir i guaitar les profunditats marines, l’Alguer de la platja de Canyelles, i la Punta de Cap Ras. I si la natura és un element clau per Llançà, també ho és el seu ric patrimoni cultural i històric. A la vila marinera hi ha una gran diversitat de museus i d’elements significatius per descobrir, com són la Casa Fortificada, la Capella de la Mare de Déu del Port o l’Església Sant Vicenç. Però si hi ha un espai que destaca és el Museu de l’Aquarel·la, centre pioner, ja que fou el primer centre d’art d’aquesta tècnica a Espanya. En ell es compta amb diverses obres del fundador del Museu i pintor Josep Maria Martínez Lozano, així com d’altres autors. I un altre indret d’obligada visita és la Torre Romànica, que va ser construïda als segles XIII-XIV. És l’únic element arquitectònic que es preserva de l’antiga església de Sant Vicenç. A més, al seu interior, trobareu una exposició creada per Joan Serra i Carles Chacón, la qual conté detalls i curiositats característiques del passat del municipi. I és que Llançà és un racó idíl·lic de les terres empordaneses, un indret ple d’història i d’històries. Passegin pel municipi, perdin-se pels carrers i carrerons d’una vila marinera que amaga un encant especial i que els sorprendrà ben segur. Més informació: www.visitllanca.cat