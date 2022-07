Situat en un entorn únic, Roses és un municipi ideal per visitar-lo en família, ja que és una població d’essència mediterrània i amb una llarga tradició turística. Aquesta vila marinera, tot i el pas del temps, no ha perdut el seu encant, i tampoc l’empremta dels fets històrics que han esdevingut les senyes d’identitat d’una població moderna, culturalment activa i generosa, fruit de la convivència amb altres pobles i civilitzacions, cosa que encara es manté, ja que Roses és una terra multicultural, amb una barreja de nacionalitats, accents i cultures que enriqueix a tots els rosincs i visitants.

També destaca de Roses els seus mil i un racons per on divagar. Un d’ells és el castell de la Trinitat, punt des d’on es poden veure unes vistes espectaculars d’una de les badies més belles del món, i que data de l’any 1544 com a complement essencial de la Ciutadella. En aquest sentit, aquest és un altre espai que també és d’obligada visita. Situada a tocar de mar, la Ciutadella de Roses és una fortificació renaixentista, i va ser declarada conjunt historicoartístic l’any 1961, la Ciutadella aplega restes de diferents ocupacions dels darrers tretze segles.

I si continuem el viatge per Roses, un altre indret que s’ha de visitar, és el conjunt megalític datat dels anys 3000-2700 aC. Alhora, el Parc Natural de Cap de Creus també és digne de veure, i és que és un dels parcs naturals de més superfície protegida de Catalunya, fet que li dona el tret distintiu de ser el primer parc natural maritimoterrestre de les terres catalanes. A més, cal tenir en compte que dins el parc es poden dur a terme moltes activitats, com el busseig i l’excursionisme.

També és molt interessant passejar pel Nucli Històric, i descobrir els carrers adjacents a l’església, carrerons estrets, paral·lels al mar, i plens de botiguetes i restaurants. I tot recorrent el centre, trobareu espais emblemàtics com la riera dels Ginjolers, la Punta, el passeig Marítim i els canons i àmfores que estan exposats, i la plaça de Catalunya, on trobareu exemples d’arquitectura modernista com la Casa Mallol, actual seu de l’Ajuntament.

Finalment, cal destacar també el Far, situat a la punta de la Poncella i datat del segle XIX, el refugi antiaeri de la Guerra Civil, que es troba a la plaça de la Pau, o el Castrum Visigòtic, un espai singular, amagat i poc conegut que és un nucli fortificat de població altmedieval construït al cim d’un puig estratègic.

Aquest estiu, l’Associació d’Empresaris Roses - Cap de Creus promociona un munt d’activitats lúdiques per gaudir de la natura i del patrimoni. I és que enguany s’ofereix l’oportunitat de fer senderisme, participar en visites culturals, jugar al minigolf, practicar flyboard, relaxar-se a l’spa, i llogar motos i bicicletes. Alhora, petits i grans poden visitar i fruir del parc de papallones i aus. Així mateix, també destaquen les sortides en caiac i submarinisme, i l’enoturisme, el Rosco bus, i el tren turístic. I els més mariners, aventurers i esportistes, disposen del servei de lloguer d’embarcacions i motos d’aigua, així com d’activitats com el flyfish, el parasailing, el hoverboard, el windsurf, les sortides en la banana, la vela, el paddle surf, el jet boat, l’Snorkel, el birdwatching, l’scooter surf, el bike surf, el paddle surf, i el caiac surf. I per acabar ben remullats, també hi ha l’opció d’endinsar-se en el parc aquàtic. Tot plegat permetrà viure l’estiu intensament en una vila marinera que és ideal per gaudir d’activitats lúdiques per a tots els gustos. Us ho perdreu? Per a més informació, podeu entrar a la web www.livingroses.cat.