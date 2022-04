Empresària del sector turístic, la regidora Xon Hugas té al seu càrrec les àrees de referència de Promoció Turística i Cultural de Castelló d'Empúries i Empuriabrava.

En l’àmbit professional, Xon Hugas coneix molt bé quina ha estat l’evolució del sector turístic a Castelló d’Empúries i Empuriabrava aquests darrers anys. Aquest coneixement l’ajuda a tirar endavant l’acció de govern municipal des d’una Regidoria de l'Ajuntament de Castelló d'Empúries que uneix tres branques vitals: Turisme, Cultura i Patrimoni Històric. En aquesta edició especial, ens centrem en la marina residencial.

En quin estat de maduresa es troba Empuriabrava com a destinació turística?

És un nom conegut i una destinació reconeguda per la qualitat i la varietat de la seva oferta en tots els aspectes que són claus en l’àmbit turístic. Empuriabrava posa a l’abast de tots els visitants un extens llistat de serveis, activitats i propostes. Si parlem d’allotjament i de restauració, per exemple, disposem d’establiments amb nivells de qualitat alts i assequibles. Gaudir les vacances o d’uns dies de lleure i descans a Empuriabrava és una garantia de passar-ho bé, tant per a qui vol viure dies d’intensa activitat, com per a qui busca tranquil·litat i repòs. I si busquen adrenalina, aquí en trobaran segur: saltant amb paracaigudes, volant en el Túnel de Vent o practicant esports nàutics.

Entre els efectes de la pandèmia, hi ha hagut la potenciació del turisme de proximitat. Castelló d’Empúries i Empuriabrava en són uns bons exemples.

Efectivament, ha estat així. Hi ha hagut gent que ha redescobert el nostre municipi a partir d’aquesta situació i, la que ha vingut de nou o que ha tornat a venir després d’un temps de no fer-ho, ha pogut comprovar que oferim uns espais i uns equipaments ideals per a moltes activitats. Tenim platges netes i espaioses en aquesta meravellosa badia de Roses, membre destacat del Club de les Més Belles del Món. El passeig, reformat recentment, ens ha permès fer un salt de qualitat important juntament amb el Camí Natural de la Muga, un altre espai que ens serveix de targeta de presentació per a mostrar la realitat del nostre municipi.

Empuriabrava és una destinació de turisme familiar amb vocació de continuar-ho sent?

Per descomptat és així. Tenim oberts molts establiments els 365 dies de l’any, la qual cosa ens diferencia d’altres municipis que a l’hivern ho tenen quasi tot tancat. No és el cas d’Empuriabrava. Aquesta obertura permanent també ha fet que la marina sigui residència permanent de molts turistes que abans venien a passar-hi les seves vacances i ara han decidit establir-s’hi definitivament, o de gent de fora que ha triat casa nostra per a viure-hi. És el cas dels anomenats sèniors actius, provinents de diferents països europeus i d’altres parts del món. I quan parlem d’establiments oberts, ens referim tant a l’allotjament i a la restauració, com al comerç i el lleure. Disposem de tota mena de botigues i serveis. Tenir obert tot l’any és un valor afegit que diu molt de la importància turística de la nostra destinació.

Com treballen per fomentar el turisme sostenible?

Hi creiem fermament, com no podia ser d’una altra manera en un municipi que està envoltat per dos parcs naturals, el dels Aiguamolls i el del cap de Creus. Seguim fil per randa el nostre Pla de Transició Energètica, que vam redactar conjuntament amb les empreses del municipi. La sostenibilitat és el present i en volem ser un bon exemple.