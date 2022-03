La Molina, situada a la comarca de la Cerdanya, es presenta com l’estació degana dels esports d’hivern a l’estat. Va començar la seva activitat el 1943 i des de llavors ha esdevingut una referència pel que fa a la pràctica de l’esquí i la competició hivernal. Amb els anys, l’estació ha anat diversificant els seus serveis i ara ofereix activitats pràcticament tot l’any. Gaudir de les seves activitats pot ser un bon complement per una bona estada a la Cerdanya i gaudir de la seva gastronomia local i de llargues passejades per un entorn natural espectacular.

Les xifres de La Molina són destacables: 71 quilòmetres de pistes d’esquí, una innivació artificial de 42 quilòmetres el que correspon al 60% de l’àrea esquiable, disposa de 522 canons per produir neu i està situada en una cota màxima de 2.537 metres i una mínima de 1.667 metres.

La seva capacitat per a la pràctica de l’esquí es tradueix en aquestes xifres: 1 telecabina, 8 telecadires, 3 teleesquís i 4 cintes transportadores que permeten remuntar a 29.450 esquiadors cada hora. Aquestes xifres ja donen una dimensió de l’estació gironina que, a més, ofereix a peu de pista diferents serveis com ara una dotzena d’escoles d’esquí, 6 bars i restaurants, un parc de neu i zones infantils i fins a set aparcaments per a vehicles.

Tot pensat per la comoditat del visitant. Altres serveis que es poden trobar són pistes per a raquetes de neu, un snowpark, un circuit de segway, un parc aventura i pistes de tubbing.

La particularitat de l’estació de La Molina és que es pot utilitzar pràcticament tot l’any. Ara que acabarà la temporada de neu començaran també les activitats pensades per altres èpoques. A l’estiu, el concepte és diferent, però es manté l’esperit d’oferir continguts pensats per al públic familiar. Els seus responsables destaquen el Bikepark, amb circuits per a tots els nivells. Qui vulgui contemplar una gran panoràmica d’aquest indret ho té fàcil: un telecabina arriba fins al cim de la Tosa, a 2.537 metres, on es troba el refugi del Niu de l’Àliga i des d’on es pot gaudir d’unes vistes espectaculars de la Cerdanya, el Ripollès i el Berguedà, prenent un entrepà o dinant al seu restaurant, segons es descriu a la proposta que es fa des del web de l’estació.

Altres activitats per gaudir al màxim de l’estiu a l’estació de la Cerdanya són el tubbing, piscina, parc d’aventura als arbres, supertirolina, jumping, llits elàstics, inflables, segways, quads per adults, nòrdic walking, entre molts altres.

Tot plegat són activitats d’oci i lleure molt atractives. La bona situació geogràfica de l’estació atrau tant a visitants catalans com francesos, tant en la temporada plenament d’hivern com en altres estacions, sigui la primavera o també a l’estiu.