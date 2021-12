Amb una passejada a peu pels espais més singulars del poble, la gent de Capmany va participar, la setmana passada, en l’acte d’obertura de l’enllumenat nadalenc. La distribució dels espais decorats posa en relleu alguns dels punts de referència del municipi, començant per la plaça del Fort i l’església romànica dedicada a Santa Àgata.

La il·luminació posa en relleu espais que han estat recentment rehabilitats, com les fonts de Dalt i de Baix. També n’hi ha a la petita església de Sant Sebastià o a la plaça del Dolmen, on un any més s’ha ubicat el pessebre, ben abrigat sota les lloses granítiques.

A l’aparador de la Biblioteca Ibáñez Escofet hi ha un caganer de dimensions considerables i en el racó entre Can Santamaria i can Pere Menut de la plaça Major hi fa estada el tió abans de la cagada prevista pel dia 22 a la plaça del Fort. Els llums també donen la benvinguda als visitants a les entrades del poble.