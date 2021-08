El Grup d’Esports Nàutics de Roses (GEN) i el Setmanari de l’Alt EMPORDÀ tornem a posar en marxa una altra refrescant promoció d’estiu. Després d’haver obsequiat dos lectors i els seus acompanyants amb una sortida en catamarà i una en caiac pel litoral comarcal, ara us proposem una experiència per compartir amb sis persones en una taula de Paddle XXL. Es tracta d’una activitat per gaudir amb la família o amb els amics i que us permetrà remar, posar a prova l’equilibri, la coordinació i el treball en equip. Una tasca que us assegura llargues estones de diversió compartida.

La participació en el sorteig és senzilla. Només heu de completar la cartilla que trobareu a la pàgina 7 de l’edició dedicada a Castelló d’Empúries, inclosa en l’exemplar del 3 d’agost, amb els cupons que publicarem durant quatre setmanes consecutives a la contraportada (3, 10, 17 i 24 d’agost) i enviar-la amb les vostres dades a l’avinguda Salvador Dalí, 79 de 17600 Figueres. El sorteig es farà el 3 de setembre entre totes les participacions rebudes abans de la 1 del migdia.

Premi Cistella Caprabo

D’altra banda, la primera Cistella Caprabo d’a­quest estiu ja té guanyadora, Anna Brugués de Figueres. Aquesta subscriptora del Setmanari de l’Alt EMPORDÀ ha estat l’afortunada participant que s’ha endut aquest lot de productes imprescindibles per aquestes jornades estivals. Des d’aquest juliol, Caprabo sorteja mensualment una Cistella amb productes de temporada. En a­questa ocasió, entre d’altres, inclou ingredients per afrontar el dia amb forces i una selecció de productes per fer un pica-pica a la platja i per tenir cura de la pell.

Per participar en el sorteig de la segona Cistella Caprabo, els subscriptors han de passar un correu electrònic les seves dades a subscriptor@emporda.info.