L’antiga capital del Comtat d’Empúries és avui una de les joies visibles del passat medieval català. El nucli antic és ple de vestigis d’una històrica rica en fets i esdeveniments, que cada any es posen en relleu amb la celebració del festival Terra de trobadors.

Castelló d'Empúries, la Capital medieval de l'Empordà, fa de bon visitar tots els dies de l’any. Passejant pels seus carrers, les pedres parlen. Només de veure la façana de la imponent Casa Gran, una mostra remarcable del gòtic civil català dels segles XIV-XV, en tindrem prou per entendre l’atractiu de la vila. La basílica gòtica de Santa Maria i els seus tresors interiors, són una etapa imprescindible de la nostra visita. Just al costat, hi trobarem el mirador del paller d’en Melino, que ens permetrà observar el rec de Molí i la muralla des de les altures. A tocar hi ha l’imponent portal de la Gallarda.

El Museu de la Cúria Presó, o els convents de Sant Agustí, de Sant Domènec i de Santa Clara, són altres clars exemples de la riquesa patrimonial de Castelló. I no podem passar per alt les restes de la Sinagoga del Puig Mercadal i els estrets carrers del call jueu, un referent internacional.

El rentador públic també mereix la nostra atenció. És una atractiva construcció del segle XIX que incorpora elements del desaparegut convent de Sant Francesc, erigit l’any 1264 prop d’aquest indret. I d’entrada obligada és l’Ecomuseu Farinera. És un gran edifici industrial de tres plantes aixecat vers 1905, on es pot veure l’antiga maquinària, en bona part de fusta, parcialment renovada a mitjans del segle XX.