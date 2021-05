La tranquil·litat i la neteja són els dos valors fonamentals del Càmping Mas Nou de Castelló d'Empúries. La destinació suma gairebé mig segle de vida des de la seva obertura l'any 1972 de la mà de la família Grau, una trajectòria que ha servit per consolidar una oferta turística de referència a l'Alt Empordà, en una localització privilegiada i amb un atractiu que manté la fidelitat dels clients internacionals i nacionals.

El càmping ha sabut impregnar el seu caràcter familiar al públic, no només en la gestió del dia a dia, que compta amb el certificat internacional ISO 9001, sinó amb els seus hostes. I és que el Mas Nou és un autèntic recés per a les famílies que busquen la pau i tranquil·litat que ofereix la comarca, sense la contaminació acústica ni la massificació excessiva de la platja, però a poc menys de quatre quilòmetres del mar i amb excel·lents connexions per carretera per a poder gaudir del territori. I és que els clients del Mas Nou repeteixen any rere any la seva visita a l'Alt Empordà allotjant-se a les seves instal·lacions gràcies a la seva situació, però sobretot per la garantia de calma i tranquil·litat que es troba en un recinte genuí.

Un valor afegit

La neteja és un dels altres factors més ben valorats per als usuaris i, enguany, el càmping Mas Nou ha tornat a apostar fermament en aquest aspecte en pro a la seguretat i higiene dels hostes durant les seves vacances, amb les màximes garanties en aquest temps de pandèmia. I és que no només es netegen els espais, sinó que es desinfecten de forma constant per tal de mantenir la bombolla de seguretat i higiene que ha aconseguit el Mas Nou des de l'estiu del 2020. A més, l'espai compta amb una normativa interna que inclou el preceptiu ús de mascaretes, dispensadors de gel hidroalcohòlic distribuïts a tot el recinte, juntament amb l'experiència dels professionals que treballen al càmping per a resoldre qualsevol dubte o situació que es requereixi.

Un dels acollidors bungalous del càmping. MAS NOU

El Càmping Mas Nou compta amb quatre-centes cinquanta parcel·les d'entre setanta i cent metres quadrats i cinquanta bungalous. Respecte als serveis i activitats, disposa d'una àmplia llista de diferents racons per poder gaudir d'unes vacances en família amb la màxima diversió i entreteniment. Les instal·lacions inclouen amplis espais d'oci, com piscina, pistes esportives o parc infantil, a més d'un grup de professionals de confiança per a dirigir activitats de lleure per als més petits. A més, els campistes compten amb connexió wifi gratuïta i tota una llarga llista de serveis de lloguer de cotxes, motos o bicicletes, entre altres, a través de les empreses locals de Castelló d'Empúries. Una unió que serveix per garantir un servei de qualitat amb empreses especialitzades en l'oci turístic i les activitats a l'Alt Empordà.

Una àmplia piscina per als usuaris. MAS NOU

A més, l'oferta gastronòmica del Càmping Mas Nou està liderada pel xef Pep Amiel amb la voluntat d'oferir una restauració de quilòmetre zero, tot adaptant-se a les possibles necessitats dels usuaris estrangers. I és que aquesta fusió entre la cuina de l'Alt Empordà i la internacional ha derivat en una carta polivalent, única i completa per a tota mena de visitants que vulguin gaudir d'un bon àpat durant les seves vacances al Càmping Mas Nou de Castelló d'Empúries. Un servei que també compta amb bar per als moments més informals, o una fleca per comprar pa o brioixeria als matins.

Juntament amb aquesta àmplia oferta per a tothom, especialment per al públic familiar, el recinte compta amb espais específics per a autocaravanes amb buidatge i càrrega d'aigua, a més de connexions al corrent elèctric per als usuaris de les parcel·les, tot garantint els subministraments bàsics per als campistes. Unes parcel·les que, a més, permeten l'entrada a les mascotes perquè no falti cap membre de la família.

Una mica més d'entreteniment

Les activitats dirigides i d'oci van més enllà de les dedicades als infants. El Càmping Mas Nou compta amb una gran oferta de propostes per a totes les edats i públics, sempre respectant el benestar i la tranquil·litat dels altres usuaris del càmping.

Els animadors s'encarreguen d'atapeir l'agenda diària per tenir sempre alguna cosa diferent per fer a l'interior del recinte, des d'activitats físiques per als campistes, fins a concerts o espectacles visuals quan es pon el sol.

El Càmping Mas Nou es troba en una situació privilegiada, al municipi de Castelló d'Empúries, davant de l'entrada d'Empuriabrava. I és que el recinte està situat davant de la principal via de comunicació de la costa altempordanesa, la carretera C-260, que obre un ventall d'opcions sense fi per als campistes. La possibilitat de descobrir les rutes de senderisme i l'interior de la comarca, sense renunciar a un càmping a prop de la costa, és un dels grans atractius de l'establiment, ja que és l'únic del municipi castelloní que no té accés directe al mar, però està situat a poc menys de quatre quilòmetres de la seva ubicació.

El càmping respira tranquil·litat. MAS NOU

Aquesta oportunitat de fugir de les aglomeracions i rebombori de la primera línia de mar és una de les claus de l'èxit del Mas Nou i fer una mirada cap a l'interior per descobrir paisatges únics i de postal.

La possibilitat d'accedir directament a la carretera és una oportunitat per conèixer Castelló d'Empúries i el seu entorn natural, el nucli antic i l'oferta cultural del municipi per viure unes vacances familiars diferents al cor de l'Alt Empordà. A més, tot resseguint la costa, els usuaris es troben a pocs quilòmetres de Roses, Cadaqués, Sant Pere Pescador o l'Escala per ampliar el ventall de possibilitats i activitats que es poden fer relativament a prop del Càmping Mas Nou.

Els espais del càmping són acollidors. MAS NOU

Per últim, també, la possibilitat de desplaçar-se fàcilment per carretera obre la porta a descobrir, o redescobrir, els principals nuclis urbans de la província. Figueres, capital del surrealisme i Dalí, garanteix una experiència amb denominació d'origen altempordanès durant tot l'any. D'altra banda, Girona pot ser un atractiu a tenir en compte per la seva oferta cultural i gastronòmica, una història única i una visita que pot servir per completar unes vacances inoblidables.