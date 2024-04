Això és el que es pot cuinar en una fregidora d'aire

La fregidora d'aire no són precisament un electrodomèstic revolucionari que ha aparegut en els darrers temps, sinó que existeix des de fa gairebé dues dècades (es va inventar el 2005) i simplement s'ha anat perfeccionant fins a assolir un nivell útil a la cuina d'avui dia. Tot i que se les anomeni així, fregidores d'aire, la veritat és que la seva funció és més semblant a la d'un forn que a la d'una paella, encara que el seu enfocament comercial s'hagi basat a dir que amb elles "pots fer-te unes patates fregides més saludables".

Per descomptat, les 'air fryer' (nom en anglès de les fregidores d'aire) tenen avantatges. Per començar, són capaces d'ajustar en qüestió de segons la temperatura a la qual cuinen els aliments. A més, les seves receptes solen ser força senzilles, i com que no fan servir la gran quantitat d'oli requerida per a un fregit tradicional, el condimentat pot ser més precís i elaborat.

I sí, les patates fregides són, probablement, la recepta reina de les fregidores d'aire... però és difícil dir que són la recepta estrella. I sí, d'acord, són molt més lleugeres i saludables que les que es fan a la paella, però el producte fregit de forma tradicional té un 'punch' que no aconsegueix imitar l''air fryer'. Això sí, estan bones. L'exterior queda cruixent i l'interior tendre, i encara que sí que cal afegir un rajolí d'oli perquè tot es cuini bé, és una quantitat molt menor que l'habitual.

En canvi, aquest tipus d'electrodomèstic és ideal per cuinar aliments com les aletes de pollastre. A més, com que les aletes ja tenen greix sota la pell, en aquest cas no cal afegir oli perquè es fregeixin bé. També fa perfectament productes com 'nuggets' o altres peces arrebossades, siguin de peix, de pollastre, de llom de porc... Per tot això, avui us portem tres receptes de plats que pots preparar fàcilment en una fregidora d'aire.

'Snacks' de pasta

Sona una mica estrany, però el resultat està garantit. La pasta, ben 'amanida' amb formatge i espècies, acaba adquirint una textura molt agradable.

Ingredients

500 g de pasta (curta, com macarrons, 'rigatoni', 'penne' o 'fusilli')

Formatge parmesà

Sal

Pebre negre molt

All en pols

Xile en flocs o pebre vermell picant

Orenga

Oli d'oliva

Preparació

Cou la pasta 'ben cotta', és a dir, una mica per sobre del temps de cocció indicat perquè es quedi una mica tova. Escorreu la pasta ja cuita i poseu-la en un bol. Afegeix un rajolí d'oli. Això servirà perquè la fregidora d'aire ho cuini tot bé. Després afegeix totes les espècies: la sal, el pebre, l'all, el xili i l'orenga. Ratlla el formatge que utilitzaràs al bol on hi ha la pasta i barreja-ho tot bé. Posa-ho tot a la safata de la fregidora d'aire i cuina-ho durant 10 minuts a 200ºC, traient-la dues o tres vegades per remoure-ho tot i que es faci per igual per totes les parts. Quan la pasta estigui daurada, o fins i tot una mica torrada, la traiem i deixem reposar cinc minuts abans de servir.

Aletes de pollastre

Aquesta recepta és de les més senzilles i saboroses que hi ha al repertori de les fregidores d'aire. És un dels exemples de plats perfectes per fer en aquest electrodomèstic.

Ingredients

Aletes de pollastre

Pebre vermell dolç

Sal

All en pols

Pebre negre molt

Preparació

Assaoneu les aletes en un recipient o una safata amb el pebre vermell, la sal, l'all i el pebre. Si us agrada el menjar molt saborós, no et tallis a l'hora d'empastifar d'espècies les aletes. Com que sota la pell ja hi ha una mica de greix, no cal afegir oli. Poseu les aletes a la safata de la fregidora d'aire. És important que no estiguin les unes sobre les altres, encara que això limiti la quantitat d'aletes que podem fer d'una sola vegada. Si no, no quedaran cruixents. Cuina-les durant 15 minuts a 180ºC. Quan hagi passat aquest temps, puja la temperatura a 200ºC i deixa que les aletes es cuinin 5 minuts més. Treu-les amb compte usant unes pinces sense que toquin el greix, que haurà quedat al fons. El plat ja es pot tastar.

Peix arrebossat

Sempre és bona idea introduir una mica de peix a la nostra dieta, però si, a més, és amb una recepta saborosa i cruixent i feta amb molt poc oli... millor que millor!

Ingredients

600 grams de peix blanc (lluç, bacallà...) sense espines ni pell

3 cullerades de farina de blat

3 cullerades de Maizena

1 culleradeta d'all en pols

1 culleradeta de pebre vermell dolç

2 ous

2 cullerades d'aigua

100 grams de 'panko' (pa ratllat d'estil japonès)

Oli d'oliva

Sal

Pebre negre molt

Preparació