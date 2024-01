Si ets d'aquelles persones que s'ha quedat sense idees per elaborar un aperitiu o sovint té desitjos d'una cosa salada i cruixent, aquestes dues receptes són per a tu. Normalment, quan volem prendre un snack entre hores, apostem per productes ultraprocessats, o potser no massa saludables. No obstant això, cada vegada són més les persones que prefereixen elaborar els seus propis aperitius, snacks i una infinitat de receptes en versió saludable i baixes en calories, en lloc d'anar al supermercat i comprar aliments processats.

En aquest cas, hi ha una persona dedicada a crear contingut a les xarxes socials que ha conquistat el públic amb les seves senzilles elaboracions per picar alguna cosa entre hores: Miriam Pérez, exconcursant de Masterchef, que acumula més de 272.000 seguidors a Instagram (@miriperezc). L'estil culinari de la jove es basa en receptes senzilles, saludables, i que no requereixen massa ingredients ni temps de preparació, amb la finalitat de fer la vida més fàcil als seus seguidors. Totes dues receptes requereixen un únic ingredient La primera d'elles és un snack cruixent elaborat a partir d'un únic ingredient, i les espècies que tu vulguis afegir-li. Es necessita tan sols un grapat de pasta integral o de llenties que bulliràs el temps indicat en el paquet, per a, després, colar-la i posar-la sobre una safata de forn. A aquesta, li afegiràs una cullerada de les espècies que més t'agradin (es recomana all i ceba en pols, pimentó, sal i oli), barreja-les bé amb la pasta i enforna-ho a 180 graus durant 25 minuts. Quedaran cruixents i saboroses. El parmesà donarà un toc cruixent La segona recepta viral que la Miriam Pérez comparteix al seu perfil d'Instagram té com a ingredient principal el bròcoli, en lloc de la pasta. Ella els qualifica de 'bites saludables' perfectes per picar entre hores. Necessitaràs un bròcoli sencer, del qual bulliràs els caparrons, i després de col·locar-los sobre una safata de forn (amb paper vegetal per sota), els aixafaràs amb un got. Seguidament, barrejaràs en un bol dues cullerades d'oli d'oliva, una de pimentó i sal. Finalment, aboca aquesta barreja sobre els bròcolis, espolsa una mica de parmesà per damunt i enforna-ho a 180 graus durant uns 20-25 minuts. Quedaran cruixents i saborosos gràcies al parmesà.